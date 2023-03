Het World Happiness Report is weer uitgekomen: dit staat erin

De onderzoekers achter het World Happiness Report vinden ‘simpelweg gelukkig zijn’ de beste graadmeter voor hoe succesvol een land is. En dus meten ze sinds de afgelopen tien jaar hoe gelukkig we zijn op verschillende plekken in de wereld.

In de meest gelukkige landen ter wereld tonen bewoners veerkracht, ondanks de overlappende uitdagingen van de afgelopen tijd, volgens het rapport.

Gelukkigste landen ter wereld in 2023

Voor het zesde jaar op rij staat Finland op nummer één in de lijst met gelukkigste landen ter wereld. Opvallend is de stijging van Litouwen die met dertig plaatsen verplaatst naar de top 20. De landen die door oorlog worden geteisterd, blijven het minst gelukkig: Afghanistan, Libanon en Sierra Leone.

De top tien gelukkigste landen ter wereld ziet er als volgt uit:

Finland Denemarken IJsland Israël Nederland Zweden Noorwegen Zwitserland Luxemburg Nieuw-Zeeland

Het welzijn van Oekraïners en Russen lijdt onder de oorlog. Maar door vertrouwen in het Oekraïense leiderschap, een sterk gevoel van gemeenschappelijk doel en welwillendheid is de totale levensevaluatie niet sterk gedaald.

Liefdadigheid heeft effect op ons geluk

Wat dit jaar opvallend is, zijn de verschillende vormen van liefdadigheid en vriendelijkheid (denk aan donereren, het helpen van een vreemde en vrijwilligerswerk) en het effect daarvan op hoe gelukkig we zijn.

Het is bewezen dat deze small acts of kindness ons geluksgevoel (en het geluksgevoel van de ander) sterk vergroten. Maar deze daden leiden niet alleen tot meer geluk, ze komen ook voort uit meer geluk. Want alleen wie zich goed voelt, kan goed voor een ander zorgen.

Hoe meet je geluk?

Ons geluk wordt bepaald door interne en externe factoren. En het meten van een gevoel klinkt misschien een beetje raar, maar door middel van zes factoren weten de onderzoekers achter het World Happiness Report een goed beeld te krijgen van ons algemene geluksniveau per land, te weten:

Sociale steun Inkomen Gezondheid Vrijheid Vrijgevigheid Afwezigheid van corruptie

Waarom dat laatste zo belangrijk is? Omdat het ultieme doel van politiek het welzijn van de mens zou moeten omvatten, meent de Amerikaanse hoogleraar economie Jeffrey Sachs.

Sachs: “De geluksbeweging toont aan dat welzijn geen ‘vaag’ of ‘zacht’ begrip is, maar dat het zich richt op cruciale gebieden van het leven, denk aan materiële omstandigheden, mentaal en fysiek welzijn en goed burgerschap.”

De inzichten die voortkomen uit de jaarlijkse onderzoeken zijn nodig om uiteindelijk over de hele wereld meer vrede, welvaart, vertrouwen en – natuurlijk – geluk te creëren.

Tekst Lisanne van Marrewijk Illustratie Holly Jolley

Gepubliceerd op 27 maart 2023