Goed nieuws: de Europese Commissie wil de mode-industrie duurzamer maken

Snel een goedkoop shirtje bestellen. Klinkt misschien aanlokkelijk, maar is niet erg goed voor het milieu. Goed nieuws dus dat de Europese Commissie de mode-industrie minder vervuilend wil maken.

Als het aan de Europese Commissie ligt, is het over een aantal jaar over met de goedkope kleding die na drie keer wassen alweer klaar is voor de prullenbak. Ze bedachten onlangs nieuwe regels, maar wat houden die precies in? Volgens Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie, moet kleding duurzamer worden én langer meegaan (zodat we uiteindelijk minder kopen). In een artikel van de Vlaamse krant De Morgen staat dat het nodig is om bedrijven duurzamer te laten worden, omdat de impact van de kledingindustrie op het milieu en klimaat namelijk erg groot is.

Maar met die regels zijn we er nog niet. Naast het kiezen voor een duurzame insteek bij bedrijven, wordt het verboden om kleding die niet verkocht is te vernielen. ‘Textielafval’ mag niet meer vervoerd worden naar landen die buiten Europa liggen én producenten moeten kunnen aantonen dat hun kleding ecologisch verantwoord is.

Duurzaam én gelukkig

Een heel goed streven natuurlijk. Opvallend is dat de jongere generatie vaker kiest voor fast-fashion, maar aan de andere kant wel meer bezig is met duurzaamheid en het klimaat. Klink tegenstrijdig hè? Waarschijnlijk ligt het antwoord in de spotprijzen, die erg aantrekkelijk zijn. Maar het voelt misschien even goed zo’n goedkoop kledingstuk scoren: volgens het artikel zorgt het niet lang voor een gelukkig gevoel én het is daarna ook nog eens slecht voor het milieu. Als we het misschien allemaal wat vaker laten hangen, gaan we straks naar naar een duurzame mode-industrie en worden we er ook nog eens gelukkiger van.

Bron: De Morgen.

