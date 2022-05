Goed nieuws: record stroomproductie uit zon en wind in 2021

Het lijkt erop dat de energiesector op schema loopt om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen. In 2021 kwam de wereldwijde stroomproductie namelijk voor het eerst voor tien procent uit zon en wind. En dat is goed nieuws.

Dat komt vooral door de snelle bouw van nieuwe zonneparken en windmolens, lezen in we in een artikel van de Volkskrant. Waar in 2015 de stroomproductie nog voor 4,6 procent uit zon en wind kwam, is dat nu dus gestegen naar 10,3 procent. Dat blijkt uit de nieuwe jaarcijfers van de Britse klimaatdenktank Ember.

Vooral Nederland maakte de grootste energietransitie in de afgelopen twee jaar. Zo steeg volgens de krant het aandeel wind en zon van 14 naar 25 procent. Het aandeel fossiele brandstoffen daalde van 78 naar 63 procent. Goed nieuws dus!

Tekst Bente van de Wouw Bron de Volkskrant Fotografie Drew Hays/Unsplash.com