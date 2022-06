Goed nieuws uit de natuur: de otter én zandhagedis zijn terug

Deelden we laatst dat de raaf terug is van weggeweest, ook de otter en zandhagedis zijn weer gespot. En dat is goed nieuws voor de natuur, blijkt uit dit artikel van het AD.

Weer een gevalletje: was hij weg dan? Ja echt, de otter verdween een tijdje terug uit ons land door de uitbreiding van het wegennetwerk, het vervuilde water en de jacht. Het duurde maar liefst vijftig jaar, maar nu zijn ze weer gesignaleerd in een gebied tussen Rotterdam en Gouda. Vanzelf kwamen ze helaas niet terug, ze zijn uitgezet door natuurorganisaties. Maar het vertrouwen is groot in hun overlevingskans – door de komst van faunatunnels, betere waterkwaliteit en voedsel ligt er een mooie toekomst voor de otter in het Hollandse landschap.

En dat is niet het enige nieuws: ook de zandhagedis is, door natuurherstel, weer gespot, in onder andere Oostvoorne (Zuid-Holland). Door de natuur af en toe een handje te helpen verschijnen er steeds meer verdwenen diersoorten. Het Zuid-Hollandse Landschap noemt het ook wel een rij van ‘groene hoogtepunten’ en dat kunnen wij alleen maar beamen.

Tekst Rachel Vieth Fotografie Andreas Schantl/Unsplash.com