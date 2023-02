Goed nieuws voor mensen met Parkinson

Naar het museum, een fietstocht of dansen op muziek: mensen met Parkinson varen er wel bij, blijkt uit nieuw onderzoek.

Het programma voor mensen met Parkinson in het Nijmeegse Radboudumc ziet er sinds kort een stuk leuker uit. Er wordt muziek gedraaid, gesport en genoten van kunst. Want wil je Parkinson echt goed aanpakken, zegt neuroloog en hoogleraar Bas Bloem, dan moet je het niet alleen hebben van medicatie. Dansen, mooie dingen tot je nemen of een flinke wandeling kunnen het ziekteproces positief beïnvloeden, volgens Bloem die toonaangevend expert is als het om Parkinson gaat.

Dansen op recept

De komende jaren gaat Bloem wetenschappelijk valideren wat hij in de praktijk al ziet: de kwaliteit van leven gaat vooruit, maar de ziekte verloopt ook beter, en wordt zelfs vertraagd. Na een dansles ziet Bloem al verschil bij zijn patiënten: ‘Ze werden mobieler, deden meer fysieke oefeningen en hadden meer sociale contacten,’ vertelt hij in een artikel van Trouw.

Hoe kan het dat zowel sport als kunst helpt? Toch twee vrij verschillende fenomenen? Dat heeft te maken met de aanmaak van dopamine. Bij mensen met de ziekte van Parkinson is er een hapering in de aanmaak van dopamine, een stof die gewoonlijk in de hersenen wordt aangemaakt. Alleen zijn de hersengebieden die dat doen bij Parkinson-patiënten aangetast. Daardoor gaan ze trillen, of krijgen ze moeite met lopen of praten.

Fijne resultaten

Nu zijn er wel medicijnen die het tekort aan dopamine kunnen aanvullen, maar de productie in de hersenen herstellen, dat lukt niet. Komt nu het goede nieuws: de aangetaste hersengebieden kunnen wel nieuwe verbindingen maken met gezonde hersengebieden, waardoor oude functies worden overgenomen en de ziekte vertraagt. En als het aan Bloem ligt, wordt de ziekte in de toekomst ook voorkomen. Maar de voorlopige resultaten zijn al iets om blij van te worden. Bloem: ‘Welke vorm van kunst of welke sport iemand wil beoefenen, hangt af van de voorkeur van de patiënt. Of hij gaat fietsen of stevig gaat wandelen maakt eigenlijk niet uit. Het gaat erom dat we iets kunnen toevoegen aan het zorgaanbod waardoor iemand beter blijft functioneren.’

Een aanpak op maat dus, die de patiënten niet alleen een fijner leven bezorgt, maar ook het ziekteproces positief beïnvloedt. Een bericht dat om een klein dansje vraagt.

Tekst Sophie ten Dam Bron Trouw Illustratie Femme ter Haar