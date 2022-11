Goed voor je mental health: 5x effecten van lachen + tips om het meer te doen

Lachen, het zou goed zijn voor je mental health. Is dat echt zo? En hoe kun je het dan toch op een grinniken zetten wanneer je niet blij bent?

Lachen en humor zijn belangrijk voor ons welzijn, vertelt Sibe Doosje, gepensioneerd docent psychologie aan de Universiteit Utrecht aan De Morgen. Ook volgens hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder hebben we baat bij een goede lachbui. ‘Lachen ontspant en het stresshormoon cortisol neemt af.’ Dit is zelfs al het geval wanneer je nog niet eens geboren bent, volgens Scherder: uit onderzoek blijkt namelijk dat lachen tijdens de zwangerschap kan zorgen dat een kind minder angst en stress ervaart.

Niet blij, wel lachen

Belangrijk om te weten is dat je ook schik kunt hebben zonder reden. Dat voelt misschien wat gek, maar voor een (glim)lach is niet per se humor nodig, tipt Saskia van Velzen, organisator van lachworkshops bij de Lachwinkel.

Tijdens haar op Indiase lachyoga geïnspireerde lessen doet ze verschillende ademhalings- en lachoefeningen met de deelnemers. ‘Een lach die wordt opgewekt gaat al snel over in een echt lachsalvo. Als je lacht, word je blij. Maar je hoeft niet blij te zijn om te lachen.’ Je kunt veel van dit soort lach- en ademoefeningen online vinden, bijvoorbeeld op de website van de Lachwinkel.

5x bewezen redenen om het op een grijnzen te zetten

Lachen zorgt voor dopamine en serotonine: de gelukshormonen. Het zorgt voor zelfrelativering en maakt het leven lichter. Sociale contacten tussen mensen worden relaxter als je naar elkaar (glim)lacht. Het is goed voor je hart en imuunsysteem. Lachen triggert je beloningssysteem.

Tekst Ruby Wijdenbosch Fotografie Soroush Karimi/Unsplash.com Bron De Morgen