Grief is love in a heavy coat: een Cinetree-film om praten over rouw ‘gewoner’ te maken

Rouw. Iedereen krijgt ermee te maken, maar toch blijft het (voor sommigen) een complex onderwerp. Schrijfster Tatjana Almuli en filmprogrammeur Anne Lammers maakten daarom de documentaire Grief is love in a heavy coat, waar ze met verschillende mensen in gesprek gaan over rouw.

Onlangs schreven we al over een campagne van SIRE, waarin ze aandacht vragen voor meer openheid over rouw. Het onderwerp speelt in de samenleving, ondanks dat er nog veel geslotenheid is. Veel mensen gaan praten over rouw uit de weg, omdat het ongemakkelijk voelt om erover te beginnen.

Grief is love in a heavy coat is een korte film van Cinetree. Samen met storytellers Gijs van der Sanden, Anne Lammers en Liesbeth Rasker gaat Tatjana Almuli in gesprek over hoe zij rouw ervaren, na het verlies van een dierbare. Ze delen hun persoonlijke verhalen en vinden het tijd dat er meer over gesproken wordt in de maatschappij. Door het gesprek met elkaar aan te gaan, kun je begripvol zijn en andersom kun je troost vinden bij een ander.

‘Gewoon’ praten over rouw

Tatjana schrijft over de documentaire op haar Instagram-pagina: ‘Hoop dat jullie in groten getale Grief is love in a heavy coat gaan zien – en dat het troost. Want dat is onze hoop: herkenning bieden, complexe thema’s als rouw niet langer uit de weg gaan, alle lagen open en bloot en dat we ons dan allemaal iets minder alleen voelen.’

Rouw kan heel hard zijn, maar het kan ook liefde zijn. Zonder liefde, geen gemis en rouw. Door het maken van de documentaire hopen de makers dat erover praten wat ‘gewoner’ wordt en we elkaar wat vaker een luisterend oor kunnen bieden.

Meer lezen

Tekst Rachel Vieth Fotografie Cinetree Original