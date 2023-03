De Lieve-Brieven-Bieb: dit hartverwarmende initiatief heeft 10.000 briefschrijvers nodig

Een lieve brief ontvangen, wie wil dat nou niet? Lot van Os, de initiatiefnemer van de Lieve-Brieven-Bieb, is van plan om 10.000 lieve brieven te verspreiden.

Heb je liefdesverdriet, of voel je je eenzaam, dan kun je wel wat fijne woorden gebruiken. Met die gedachte begon Lot van Os, die zichzelf op Instagram beschrijft als pretparkbouwer voor wereldverbeteraars, de Lieve-Brieven-Bieb. Daar kan iedereen die wel wat liefde of motivatie kan gebruiken een papieren bemoediging afhalen.

Samen schrijven

Lot plaatste het idee op zijn LinkedIn, en vroeg of er mensen waren die hem wilden helpen. Meteen regende het enthousiaste reacties: gelukkig maar, want in je eentje 10.000 lieve brieven neerpennen is nogal een uitdaging. Zelf schrijft Lot er tien, heeft ie beloofd, de rest wordt aangevuld met ingezonden brieven. Met de brieven wil hij ‘een figuurlijke arm om anderen heen slaan’ en hen laten weten dat alles goed komt.

Verrijdbare Bieb

De Lieve-Brieven-Bieb is verplaatsbaar en binnenkort op verschillende plekken in het land te vinden. Hij blijft overal maar even staan, dus wie een gebroken hart heeft doet er verstandig aan om snel toe te slaan. Alleen het bibliotheek-karretje zelf stemt al blij, compleet met brieven in laatjes en een heuse bibliothecaris, die een voor jou toepasselijke brief aanreikt. Mocht je de de rijdende bibliotheek toch missen, dat zijn er nog kastjes gevuld met brieven op vaste plekken in verschillende gemeentes. Te vergelijken met de boekenkastjes die je vaak in je buurt tegenkomt.

Het bijkomend voordeel van deze Lieve Brief? Hij hoeft niet terug naar de bieb. Zodra je dus weer behoefte hebt aan die arm om je heen, lees je hem gewoon nog eens.

Wil je ook meeschrijven? Je kan je brief mailen naar lievebriefbieb@gmail.com. Het is fijn als je er even bij zet voor wie ie bedoeld is.

Tekst Marissa Koenderink Illustratie Clare Owen

Gepubliceerd op 9 maart 2023