Het herstel van de ozonlaag: het kan dus wel

Wat niemand jaren geleden voor mogelijk hield, is toch gebeurd: de ozonlaag herstelt zich. Langzaam, maar toch.

Mensen lagen er jarenlang wakker van: in de ozonlaag zat een gat dat steeds groter werd. Begrijpelijk, want de ozonlaag is nogal cruciaal als het gaat om leven op aarde. De laag in de stratosfeer beschermt namelijk al het leven – en dus ook de mens – tegen een deel van de schadelijke straling van de zon.

Is die laag niet meer intact, dan lopen we een veel groter risico op huidkanker, staar en een onderdrukt immuunsysteem. Ook planten, micro-organismen en ecosystemen worden erdoor geschaad (bron: KNMI).

Rapport

Nu is het aantal huidkankergevallen inderdaad behoorlijk toegenomen de afgelopen jaren, schrijft de Volkskrant. Maar gelukkig staat er ook goed nieuws in het artikel: volgens een vierjaarlijks rapport van de Wereld Meteorologische Organisatie lijkt het weer de goede kant op te gaan met de onmisbare ozonlaag.

Minder opwarming

Nog even de boosdoeners op een rij: het ozongat ontstond onder meer door de CFK’s (chloorfluorkoolwaterstoffen) die sinds 1930 gebruikt werden als koelmiddel in bijvoorbeeld koelkasten, en als drijfgas voor spuitbussen. Die zijn inmiddels internationaal zo goed als vervangen door HFK’s (fluorkoolwaterstoffen), die de ozonlaag niet schaden. Het zorgde er meteen voor dat de aarde minder opwarmde dan gevreesd. Het plan is om ook de HFK’s langzaam te laten verdwijnen, zodat de aarde nog iets minder opwarmt.

Hoe dan ook: wetenschappers voorspellen dat het grootste gedeelte van de ozonlaag zo goed als hersteld zal zijn in 2040. Dat slaapt toch een stuk lekkerder.

Tekst Marissa Koenderink Bron de Volkskrant Fotografie Joseph Young/Unsplash.com

Gepubliceerd op 15 februari 2023