Het is Verspillingsvrijeweek: zo gooi je minder weg

Het is Verspillingsvrijeweek, tijd om stil te staan bij hoe veel we eigenlijk onnodig weggooien. Trouw deelt in een artikel een aantal tips om verspilling tegen te gaan.

Aardbeien die een beetje zacht zijn, overgebleven avondeten of een broodje dat niet opkwam tijdens de lunch. Heel veel eten verdwijnt, soms onnodig, in de prullenbak. Gelukkig gaan we volgens Toine Timmermans, directeur van Samen Tegen Voedselverspilling, de goede kant op. Tussen 2019 en 2013 daalde het aantal kilo verspild voedsel met 29 procent. En hij verwacht dat het nog meer zal dalen. Goed nieuws dus.

Maar om die trend door te zetten is het natuurlijk goed om je bewust te zijn van het eten dat je weggooit. Want wanneer een Nederlands gezin een week lang geen voedsel weggooit, besparen we maar liefst 23 miljoen maaltijden én scheelt dat 40 miljoen CO2-uitstoot, volgens Samen Tegen Voedselverspilling.

Tips om voedselverspilling tegen te gaan

Vaak koken we te veel, volgens Toine Timmermans. En dan net niet genoeg om het nog te bewaren voor een volgende dag. Probeer goed te plannen en op maat te koken. Let goed op de houdbaarheidsdatum, niet alles wat de datum heeft bereikt hoeft meteen weg. Kook met de restjes die je nog over hebt – op de website van de Verspillingsvrijeweek hebben ze speciaal voor deze week een aantal recepten gemaakt die je kunt koken met restjes.

Tekst Rachel Vieth Fotografie Ello/Unsplash.com