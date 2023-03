Hoe blij moeten we zijn met een platform als Vinted?

Veel mensen doen het: op platforms als Vinted hun spullen kopen en verkopen. Een goede zaak, toch? Dat valt te betwijfelen, want zo duurzaam is het ook weer niet.

Tientallen miljoenen (!) Europeanen maken gebruik van het platform Vinted, dat in 2008 opgericht werd en sindsdien een opmars maakt. Er wordt driftig gekocht en verkocht: een avondje struinen op de app en je vindt allerlei modemerken voor een prikkie. En andersom geef je er de spullen die je zelf niet meer gebruikt een tweede leven. Win-win, zou je zeggen. Maar daar kun je je vragen bij stellen, volgens dit artikel in Trouw.

Kopen, kopen, kopen

Een vraag zou bijvoorbeeld kunnen zijn: hou je fast fashion eigenlijk niet in stand, door middel van een platform als dit? Ja, zegt een woordvoerder van de Schone Kleren Campagne, die zich inzet voor een transparante en eerlijke kledingindustrie. Want tweedehands kopen is weliswaar beter voor de planeet dan nieuw, maar tegelijkertijd zorgt het voor een prikkel om ‘meer goedkope kleding aan te blijven kopen en aan te bieden’.

Thuisbezorgen of niet?

En dan is er nog een aandachtspunt: het transport. Doordat veel Europeanen nu bij Vinted shoppen (75 miljoen, zeggen ze zelf), zijn er wel 200 miljoen pakketten op reis. Nu heeft het bedrijf wel een oplossing bedacht door een logistiek platform in het leven te roepen, Vinted Go. Zodat mensen de kleren niet thuis laten bezorgen, maar ophalen bij een ophaalpunt. Een goed initiatief volgens TNO, die concludeerde dat daardoor de CO2-uitstoot wordt teruggedrongen. Alleen maakt niet iedereen gebruik van dat ophaalpunt. En doet een klant dat wel, hoe gaat hij daar dan heen? Met de auto? Ook dat is belangrijk om mee te nemen.

Minder aanschaffen

Dat kleding via Vinted heel Europa over reist is volgens kledingeconoom Rens Tap niet het belangrijkste om ons zorgen over te maken, het maken van een jas of trui heeft volgens hem een veel grotere voetafdruk dan het transport. Maar hij vraagt zich wel af of de vraag naar fast fashion op deze manier krimpt. Oftewel: “Kopen wij tweedehands naast of in plaats van nieuwe kleding?” Want uiteindelijk is duurzamer kleding consumeren vooral simpelweg minder kopen. Consumentenpsycholoog Patrick Wessels betwijfelt of mensen op Vinted kopen om de planeet te redden. Als wij mensen iets goed doen, zo redeneert hij, accepteren we makkelijker negatieve gevolgen. Dus ook: dat kledingstuk komt van ver, maar he, ik koop maar wel mooi tweedehands.

Zes kledingstukken minder

Volgens voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal kun je al 40 kilo CO2 per jaar besparen door zes kledingstukken minder te kopen. “Als iedere Nederlander dat zou doen, scheelt het net zoveel CO2-uitstoot in een jaar als 85.000 keer met de auto rond de wereld rijden”. Overigens staat de woordvoerder van Milieu Centraal toch positief tegen fenomenen als Vinted. Omdat het mensen laat ervaren hoe leuk tweedehands kopen kan zijn. En dat is alvast een stap in de juiste richting.

Tekst Sophie ten Dam Fotografie Oscar Wong/Gettyimages.nl

Gepubliceerd op 19 maart 2023