Hoe plantaardig ben jij al?

Plantaardige eiwitten maken een opmars. Als het goed is eten we binnen zes jaar twee keer zoveel bonen en soja, als het aan de Universiteit Wageningen ligt.

Een groots project: het plan om boeren meer plantaardige eiwitten te laten verbouwen om de landbouw te verduurzamen. En dan brengt het ook nog eens 50.000 banen met zich mee. Ook boeren en producenten voelen ervoor.

Minder uitstoot

60% van de eiwitten in ons eten is dierlijk, 40% plantaardig. Als we hier fifty-fifty van weten te maken is er zeven procent minder landbouwgrond nodig, en wordt de uitstoot van koolstofdioxide en stikstof via mest kleiner. Ook hoeft er dan minder soja geïmporteerd te worden, omdat er minder veevoer (met soja) nodig is. De aanpak zou ongeveer 2,6 miljard euro opleveren, schrijft Trouw.

Even wennen

Van veehouderij overstappen op soja verbouwen is best een overgang: dat wordt wennen. Maar er wordt wel ingezien dat de verandering noodzakelijk is, zegt Stacy Pyett, programmaleider bij Wageningen Universiteit. Wat kan ik doen om de verduurzamen, vragen de producenten en boeren zich af, en dit plan is een concrete stap vooruit.

Plantaardig snackje

Ook in de winkels kan je de verschuiving straks zien. Er verschijnen al steeds meer plantaardige producten in de schappen. En via aanbiedingen worden klanten aangemoedigd om voor dat plantaardige snackje te gaan, al heeft zoiets soms ook tijd nodig. Uiteindelijk is het de bedoeling dat het aandeel van plantaardige eiwitten nog groter wordt. De toekomst zal het leren.

Meer lezen

Tekst Marissa Koenderink Bron Trouw Fotografie Edwin Remsberg/Gettyimages.nl