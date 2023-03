Hoe troost je iemand die het moeilijk heeft? 5 tips

Je ziet een dierbare worstelen, maar weet niet zo goed wat te doen of te zeggen. Herkenbaar? Volgens Thrive Global kunnen deze kleine gebaren helpen om te troosten.

Troost zit, net als geluk, in de kleine dingen. Je hoeft geen baanbrekend advies te geven om er voor iemand te zijn, vaak is luisteren al genoeg. Het is ook niet nodig om je portemonnee leeg te harken om te laten zien dat je om iemand geeft. Deze kleine dingen, getipt door Thrive Global, hebben groots effect.

5 tips om een dierbare te troosten

Breng een zelfgemaakte maaltijd

Niks meer comforting dan zelfgemaakte brownies op je deurmat. Mensen die door een moeilijke tijd gaan, hebben vaak geen puf om uitgebreid te koken. Neem de taak van ze over door je favoriete lasagne te maken, of de salade die veel complimenten ontvangt.

Wees een klankbord

Bied aan om langs te komen of even te bellen, zodat je vriend kan ventileren. Je hoeft niet eens met advies te komen om er voor de ander te zijn. Vaak is het al genoeg om te luisteren en te laten weten dat je er voor diegene bent.

Help met de hond of de kinderen

Een middag oppassen zorgt ervoor dat de vriend in kwestie even minder verantwoordelijkheden draagt en op adem kan komen. Je kunt ook aanbieden om de hond af en toe uit te laten of de kinderen voor een uurtje bezig te houden.

Neem taken over

Maak het huis voor iemand schoon, doe de boodschappen of draai een was.

Vraag niet wat je kunt doen, maar geef aan wát je gaat doen

Als iemand worstelt, kan het voor diegene moeilijk zijn om knopen door te hakken en beslissingen te maken. Door te vragen wat je voor iemand kunt doen, creëer je nóg een beslissing die gemaakt moet worden. Geef in plaats daarvan aan wat je voor diegene gaat doen, op een vriendelijke manier.

Tekst Bente van de Wouw Bron Thrive Global Illustratie Ana Hard

Gepubliceerd op 28 februari 2023