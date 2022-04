Hoera! Een lichtpuntje in de klimaatcrisis

Hoewel we overspoeld worden met slecht nieuws over het klimaat, is er volgens de Volkskrant toch een beetje hoop (hoera!). Als alle landen zich houden aan de klimaatbeloftes, kan de opwarming van de aarde beperkt blijven.

Maar wat betekent ‘beperkt blijven’? Volgens wetenschappers blijft de opwarming van de aarde, als alle landen zich houden aan de regels, net onder de twee graden Celsius. En die cijfers hebben fijne gevolgen: zo zou de zeespiegel minder hard stijgen en het ijs op de Noordpool zullen we ook blijven zien. De opwarming is natuurlijk niet weg, dus overstromingen, hitte en andere extreme weersverwachtingen zullen onderdeel blijven van ons klimaat.

(Klimaat)verandering

De reden voor de plotselinge hoopvolle berichten komen door aangescherpte beloftes die in de klimaattop afgelopen herfst bekend werden gemaakt. Meer landen willen harder optreden tegen de klimaatveranderingen. En wanneer je die twee graden vergelijkt met het scenario dat tien jaar geleden werd geschetst, dan maken we helemaal een vreugdesprong. Door elektrisch rijden en meer gebruik te maken van zonne-energie hebben we voorkomen dat de opwarming in 2100 straks vier of vijf graden zou zijn.

Nu maar hopen dat de landen zich aan de klimaatbeloftes houden. Wil je zelf ook meehelpen? We gaven al eens eerder vijf tips, om zelf iets te doen voor het klimaat.

Tekst Rachel Vieth Fotografie Annie Spratt/Unsplash.com