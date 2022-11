Hoe duur is een douchesessie en hoeveel bespaar je als je korter doucht?

Nu de energieprijzen stijgen, zijn we niet alleen voorzichtiger met het aandoen van de verwarming, ook op andere gebieden willen we geld besparen. Hoe duur is een douchesessie eigenlijk? En hoeveel scheelt korter douchen in geld?

Eerder noemden we al de prijs van een dagje de verwarming aan en somden we creatieve manieren op om hem nog even uit te houden. Door het kopen van tochtstrips, bijvoorbeeld. Of een infraroodpaneel. Wie nog een stapje verder wil gaan, kan ook eens naar zijn douchebeurten kijken.

Want hoe duur is zo’n sessie eigenlijk? De Volkskrant ging op onderzoek uit en ontdekte via de Vereniging van drinkwaterbedrijven in Nederland (Vewin) dat we gemiddeld zo’n 7,4 minuten douchen. Even een rekensommetje: voor gas betaal je vanaf januari 2023 1,45 euro per kuub en de waterprijs is gemiddeld 1,24 euro per duizend liter. Oftewel: een douchebeurt kost je zo’n 49 cent.

Nu is dat natuurlijk een beetje kort de bocht, omdat iedereen een ander energiecontract heeft en het ook nog uitmaakt hoe vaak en hoe heet je doucht, en met hoeveel mensen je in één huis woont. Maar het geeft wel een idee.

Geen gek idee

Stel, je besluit korter te willen douchen voor het verlagen van je rekening, heeft dat dan zin? De Volkskrant rekende met behulp van het Vewin-rapport Watergebruik thuis 2021 uit dat een gemiddeld huishouden van 2,17 personen, ongeveer 298 euro per jaar aan douchen betaalt. Zou je je douchetijd verkorten van zeven naar bijvoorbeeld vijf minuten, dan bespaar je als huishouden ongeveer 73 euro per jaar. Niet erg veel als je het vergelijkt met het verlagen van de verwarming (een graad). Dan bespaar je zo’n 170 euro per jaar.

Toch is het geen gek idee om wat minder lang in de badkamer door te brengen. Volgens hoogleraar dermatologie Tamar Nijsten van het Erasmus MC is lang, vaak en heet douchen namelijk helemaal niet goed voor je huid. Hij zegt in het artikel van de Volkskrant: ‘De huid droogt uit, goede bacteriën spoelen weg en de huid gaat meer talg aanmaken om zichzelf te beschermen.’

Misschien toch die douche maar wat minder vaak gebruiken, dan. Het scheelt niet ontzettend veel op je energierekening, maar het is ook beter voor je huid én het milieu.

Tekst Bente van de Wouw Bron de Volkskrant