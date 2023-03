Illustrator Femme tekent en schrijft over haar nieuwe leven in Noorwegen: weer en wind

Illustrator Femme ter Haar verhuisde onlangs naar Noorwegen. In deze rubriek schrijft en tekent ze over haar nieuwe leven. Deze keer: weer en wind.

“Je moet wel gek zijn om op een van de regenachtigste plekken in Europa te gaan wonen. En toch is dat precies wat ik gedaan heb. In Bergen regent het ongeveer 239 van de 365 dagen. Dat maakt de uitrusting op de onderstaande illustratie essentieel.

De Noren laten zich niet verrassen door slecht weer. Een bekende uitspraak is: ‘Det finnes ikke dårlig vær, bare dårlig klær.’ Wat iets betekent als: ‘Er is geen slecht weer, alleen slechte kleding.’

Zelf ben ik nog niet Noors genoeg om níét op zijn tijd kletsnat te regenen. Maar de omgeving maakt veel goed: als de zon doorbreekt is Bergen de mooiste plek op aarde!”

Meer lezen

Illustratie Femme ter Haar

Gepubliceerd op 12 maart 2023