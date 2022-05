‘Jong en succesvol zijn’ hoeft helemaal niet

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat steeds meer jongeren kampen met een burn-out. Ze voelen de druk om ‘jong en succesvol’ te moeten zijn. Maar waarom hangt succes per se samen met een bepaalde leeftijd?

In een artikel van de Volkskrant vertellen ze ons er meer over. Er zijn volgens Filosoof Carolien van Bergen, auteur van Laatbloeiers, verschillende zaken te noemen die kunnen bijdragen aan succes op latere leeftijd. Ze vertelt: ‘Levenservaring, gebeurtenissen die een leven kunnen veranderen, financiële onafhankelijkheid of noodzaak en definitie van succes zijn belangrijk.’ Oftewel: door het verliezen van een baan, of doordat je de afgelopen jaren geld hebt gespaard bijvoorbeeld, durf je ook op latere leeftijd ‘een sprong in het diepe te maken’ die misschien wel leidt tot een succes.

Je eigen definitie van succes

Je kunt dus op latere leeftijd ook nog succes ervaren. Die uitspraak zorgt er misschien voor dat er een last van de schouders van de jongeren valt. Maar wie heeft dat eigenlijk bedacht? Die ‘definitie voor succes’. Je hoeft je toch eigenlijk nergens aan te meten? Volgens het artikel is het belangrijk dat je voor jezelf helder voor ogen hebt wat voor jou succes is. En daar voegen wij aan toe: kijk ook wat voor jou haalbaar is. Een succes kan al iets zijn wat je lang niet durfde, maar wat nu opeens wel lukt. Makkelijker gezegd dan gedaan, maar leg jezelf vooral niet te veel op en geef jezelf de tijd. Daarmee verdwijnt de term ‘jong en succesvol’ hopelijk iets meer naar de achtergrond.

Tekst Rachel Vieth Fotografie S Migaj/Unsplash.com