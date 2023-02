Kan shampoo van je boodschappenlijst?

Gebruik jij shampoo? De nopoo-beweging, bekend van Instagram en TikTok, beweert dat je de shampoofles beter kunt laten staan. De sulfaten en siliconen zouden je haar meer kwaad dan goed doen. Maar in hoeverre klopt die theorie?

Als het aan de volgers van de nopoo-beweging ligt, gaat shampoo in de ban. Zij pleiten voor een shampoo-loos leven, omdat dat beter zou zijn voor je haar. ‘Nopoo’ staat voor ‘no shampoo’. In plaats daarvan worden haren gewassen met huis-tuin-en keukenmiddeltjes zoals appelazijn, baking soda of alleen water. Een reinigingsmethode zonder traditionele shampoo die beter zou zijn voor je haar en hoofdhuid, je portemonnee en het milieu.

Hoe groot de nopoo-beweging is en waar-ie precies vandaan komt, is nog onduidelijk. Maar volgens het Amerikaanse marktonderzoeksbureau Fortune Business Insights zou de beweging wel de wereldwijde verkoop van shampoo kunnen beïnvloeden. Het bureau ziet ook steeds meer alternatieve shampoos verschijnen die met termen schermen als sulfaat of siliconen vrij.

pH-waarde

Klinkt misschien verstandig, die nieuwe aanpak, maar volgens chemicus Heleen Kibbelaar, van de Universiteit van Amsterdam, kleven er ook nadelen aan, valt te lezen in dit artikel van de Volkskrant.

En keukenmiddeltjes hebben vaak een veel hogere of juist lagere pH-waarde, juist daarmee kun je de hoofdhuid en het haar aantasten vertelt Hans van Montfort, arts en onderzoeker bij Van Montfort Laboratories voor haarbiologie.

Toch beter shampoo gebruiken?

Bovendien doet gewone shampoo op zich wel zijn werk. De sulfaten die erin zitten verwijderen namelijk talg en vuil van je hoofdhuid, en dat is alleen maar goed, volgens Kibbelaar. ‘Talg beschermt weliswaar onze hoofdhuid en een deel van onze haar, maar trekt ook allerlei viezigheid aan die je daar niet wilt hebben. Resten haarproducten en ander vuil uit ons dagelijks leven hopen zich op in de talg. Bij sommige mensen leidt dit tot irritatie.’ Je hoeft niet bang te zijn om te veel talg weg te halen vertelt Kibbelaar. ‘Op de schone hoofdhuid vormt zich al gauw weer een nieuw laagje talg in precies dezelfde hoeveelheid.’

Beschermende oliën

Twee keer per week wassen is genoeg, en daarbij is het verstandig om de shampoo echt op je hoofdhuid aan te brengen, en niet zozeer op je lokken. Want, zegt Coen Gho, arts en onderzoeker van de Hair Science Clinic: ‘Bij het wassen van de haarlokken kunnen lipiden – de van nature in het haar aanwezige oliën die de haarlengtes beschermen – verdwijnen.’

Niet voor iedereen geschikt

Dus iedereen kan toch aan de gewone shampoo? Dat is ook weer een brug te ver. ‘Als je last hebt van een onrustige hoofdhuid, kun je beter mildere reinigers op basis van bijvoorbeeld kokosolie proberen,’ adviseert Van Montfort. Goed nieuws voor de no poo-beweging: hoeven ze hun naam in elk geval niet te veranderen.

Tekst Sophie ten Dam Bron de Volkskrant Fotografie Les Anderson/Unsplash.com

Gepubliceerd op 7 februari 2023