Koken met eetbare bloemen: hoe begin je?

Koken met bloemen: het kan – en we doen het al vaker dan we denken. Bloemen connaisseur Anna Koster (60) vertelt in Trouw dat verrassend veel bloemen lekker én gezond zijn.

Ruim 30 jaar geleden maakte de kwekersdochter in Japan kennis met eetbare bloemen, toen ze in Tokio een bloemen diner kreeg voorgeschoteld. En nu heeft ze een jaloersmakende tuin waar het hele jaar door zo’n 200 verschillende soorten eetbare bloemen groeien.

Volgens Ana eten we – zonder dat we het weten – allemaal bloemen. Zo zijn kappertjes bijvoorbeeld (ingelegde) bloemknopjes en bloemkool en broccoli zijn trossen bloemknopjes. Bovendien zijn we inmiddels aardig gewend aan een kopje thee met bloesems. Het eten van bloemen is hiermee meer een mindset dan iets vreemds.

Eetbare bloemen passen in deze tijd

Het eten van bloemen past ook in de trend van een vegetarische en veganistische levensstijl. Ongeveer een derde van de Nederlanders is in het afgelopen jaar minder vlees gaan eten. Bloemen zijn hiermee een gezond en ‘groen’ alternatief voor een stukje vlees of vis op je bord. Aan sommige bloemsoorten wordt zelfs een heilzame werking toegeschreven.

Bloemen op je bord

Om hun smaak en schoonheid vind je eetbare bloemen bij steeds meer restaurants op de menukaart. Zo kun je bij het pas geopende afhaalrestaurant bij Ana in het dorp gevulde rijstrolletjes bezaaid met een confetti aan bloemen bestellen.

Wil je zelf in de keuken experimenteren?

Abc-kruid is volgens Ana de topper onder de eetbare bloemen vanwege de reinigende werking op het lichaam. Je kunt ze als amuse eten, waarbij je een smaakexplosie in je mond ervaart.

Tulpen hebben een witlofachtige smaak. Gebruik de bloemblaadjes van tulpen bijvoorbeeld als schuitjes om een hapje of een salade op te serveren.

Chocola liefhebbers kunnen stukken chocolade smaakvol versieren met bloemblaadjes van afrikaantjes, eeuwiglevenkruid of bloemblaadjes van de damascener roos.

Begoniabloemen smaken naar Granny Smith-appels. Voeg smaak en kleur aan jouw brownies toe door deze te bedekken met oranjerode begoniabloemen.

Eetbare bloemen zijn alleen geschikt voor consumptie als ze onbespoten zijn. Je kunt ze plukken in de vrije natuur, bestellen bij de bloemist of kopen in de tuincentra. Ze kosten slechts 1 euro meer. Heb je groene vingers, dan kun je uiteraard eetbare bloemen in jouw tuin planten.

Tekst Eunice Frijde Fotografie Annie Spratt/Unsplash