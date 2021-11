Kraamkost: waarom eten het beste cadeau is bij grote levensgebeurtenissen

Kraamkost: in Vlaanderen is het al een bekend begrip. Kort gezegd houdt het in dat je na de geboorte van een baby de kersverse ouders een maaltijd brengt, in plaats van een cadeau. Flow’s Merel heeft de afgelopen tijd ervaren dat kraamkost een geweldig concept is – ook als je geen baby hebt.

Een paar weken geleden heeft mijn partner een grote operatie ondergaan en ik werd zijn fulltime mantelzorger. Dat had ik nog nooit eerder voor iemand gedaan en om eerlijk te zijn viel het flink tegen hoeveel energie en tijd het me kostte. Naast het verzorgen van mijn partner (en zijn wonden,) moest ik opeens het huishouden in mijn eentje runnen én zorgen dat er drie keer per dag iets fatsoenlijks gegeten werd. Af en toe wist ik even niet meer waar ik het vandaan moest halen.

Gelukkig waren er lieve mensen in onze omgeving die vroegen wat ze voor ons konden doen. Mijn standaard antwoord? “Eten is nu het grootste cadeau.” Het scheelt heel veel tijd en energie als iemand je een kant-en-klare maaltijd komt brengen die je alleen nog hoeft op te warmen. Natuurlijk is het heel lief als mensen cadeaus voor de patiënt sturen, en een huis vol bloemen is heel gezellig, maar die lasagne die je in de oven kunt schuiven is dan echt even meer waard. De avonden waarop ik niet hoefde na te denken over boodschappen en koken waren mijn favoriete avonden: ik had eindelijk even tijd voor mezelf.

Kraamkost: zo pak je het aan

Ken jij iemand in je omgeving die binnenkort wel wat hulp in de vorm van een maaltijd kan gebruiken? Ik heb wat tips voor je verzameld die misschien helpend zijn:

Check altijd de dieetwensen. Erg belangrijk.

Breng het eten in bakjes en niet in pannen. De bakjes kunnen afgewassen en op een later moment teruggegeven. Pannen moeten over het algemeen sneller terug naar de eigenaar en je weet niet precies wanneer je daar een goed moment voor zult vinden.

Het is ideaal als de maaltijden (en de bakjes) vriezerbestendig zijn. Het is handig om een voorraadje aan te kunnen leggen voor de periode die nog zal volgen.

Extra fijn is het als er voedzame, gezonde maaltijden worden gekookt. Gezond comfortfood, dat is eigenlijk het meest perfecte scenario: lekker makkelijk eten dat je helpt om aan te sterken in een pittige periode. In deze blogpost vind je inspiratie voor makkelijke en gezonde maaltijden.

Je hoeft niet altijd een avondmaaltijd te koken: een lekker ontbijt of een lunch is ook een heel welkom idee.

Ben je zelf niet zo van het koken, maar wil je toch iets doen? Een cadeaubon voor een bezorgdienst (zoals Deliveroo of Thuisbezorgd) is óók een geweldig cadeau.

Nieuwe smaken

Wij hebben de afgelopen weken allerlei verschillende maaltijden mogen ontvangen: lekkere verwarmende soepen en nasi bijvoorbeeld, maar ook een stamppot en een chili. Het is een leuke manier gebleken om kennis te maken met het favoriete eten van kennissen en vrienden. Ook werkt het inspirerend; ik maak zelf eigenlijk nooit stamppot, maar de lekkere stamppot die een vriendin kwam brengen, bracht me op een idee. Verrast worden met maaltijden die je niet zelf hebt bedacht, is een cadeau boven op een cadeau.

Zoals blogger en YouTuber The Anna Edit zo mooi zegt in haar video over de eerste weken na haar bevalling: “Bringing food puts you on top of my Christmast list.” En natuurlijk geldt dat niet alleen in het geval van een levensveranderende gebeurtenis zoals een operatie, een geboorte, een overlijden of een verhuizing: mensen die eten voor je koken, moet je sowieso dichtbij zien te houden.

Tekst Merel Wildschut Fotografie Ella Olsson/Unsplash.com