Kunnen we nog ‘nietsdoen’ (zonder onze telefoon)?

Steeds meer mensen lijken vergroeid te zijn met hun telefoon (want: wat als we iets missen?). Kunnen we nog rustig mijmeren of zijn we dat verleerd? Dit artikel van Trouw legt het ons uit.

Flow’s Rachel: Ik merk het zelf (te) vaak. Wanneer ik in de winkel sta te wachten op mijn beurt, wanneer ik een treinreis maak en zelfs af en toe tijdens het eten. Ik heb mijn telefoon altijd binnen handbereik. Om het gevoel te hebben niets te missen en altijd op de hoogte te zijn? Ik denk het. Maar waarom is dat eigenlijk nodig? Waar is de tijd gebleven waarin je gewoon voor je uit staarde op het station en een praatje maakte in de trein? Als je er goed over nadenkt is het best vaak zonde van je tijd en energie, toch grijpen we vaak naar onze smartphone. Zijn we het nietsdoen verleerd?”

Altijd bereikbaar

In het artikel van Trouw vertellen ze over een experiment dat fotograaf Vivian Keulards deed onder een aantal jongeren. Ze fotografeerde ze terwijl ze zonder telefoon moesten wachten op een kruk. Dat ging nog niet zo gemakkelijk. Maar ook de oudere generatie is steeds meer gehecht aan hun telefoon. Zo bestaat er zelfs de term ‘nomofobie’ – de angst om niet bereikbaar te zijn. Ruim twintig jaar geleden konden we ons niet voorstellen dat we altijd bereikbaar zouden zijn, nu is de mobiele telefoon niet meer weg te denken uit ons leven.

En we geven toe, het is natuurlijk handig zo’n ding. Met één klik heb je allerlei sociale contacten en heel veel mogelijkheden. Dat kan, volgens het artikel, soms ook zorgen voor een geluksgevoel (daarom is het ook zo lastig om je telefoon te missen). Maar aan al die voordelen van je telefoon zit ook een nadeel: er is steeds minder ruimte om rustig na te denken en te mijmeren, zonder afleiding.

De oplossing is toch iets vaker je telefoon wegleggen, al voelt dat in het begin misschien nog onwennig, het kan je zeker iets opleveren. In plaats van zonder na te denken te scrollen kun je dan na een tijdje misschien gewoon weer voor je uit staren zonder het gevoel te hebben dat je iets mist. Klinkt best fijn toch?

Meer lezen

Tekst Rachel Vieth Fotografie Thao Le Hoang/Unsplash.com