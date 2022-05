Laat de grasmaaier deze maand in de schuur staan voor ‘Maai mei niet’

Maai mei niet, de naam zegt het eigenlijk al: de hele maand mei wordt er niet gemaaid op verschillende plekken in België en Nederland. En, je kunt zelf ook meedoen.

We houden tegenwoordig vaak van een strak gazon, want dat staat netjes. Maar het is in de maand mei juist goed om de grasmaaier een keer links te laten liggen. Hoog gras is namelijk veel beter voor de natuur en de bijen. Bestuivers (zoals vlinders en bijen) vinden namelijk geen voedsel in het korte gras én het water verdampt sneller uit de bodem. Je helpt de natuur dus een handje door niet te maaien. En nog een bijkomend voordeel: langer gras verdroogd minder snel.

Verschillende gemeentes hebben zich aangemeld en laten weten niet te maaien, of alleen kleine gedeeltes, dat scheelt namelijk ook al een hoop. Via de website van Maai mei niet kun je je eigen tuin ook aanmelden en op een kaart zien wie van je buren ook meedoen.

Tekst Rachel Vieth Fotografie Cyndi Monaghan/Getty Images