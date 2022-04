Last van belangst? Misschien kun deze tips je helpen

Bellen naar de kapper, je collega’s of om reservering te maken bij een restaurant. Soms kom je er echt niet onderuit. Hopelijk kunnen de tips uit dit artikel van de Volkskrant je helpen om die telefoon toch makkelijker op te pakken.

Flow’s Rachel: “Ik weet nog hoe verlegen ik was toen ik begon met mijn studie journalistiek. Meteen de eerste weken werd ik in het diepe gegooid: ik moest gaan bellen. En niet één keer, nee, het zou een gewoonte (moeten) worden. Ik stelde het steeds uit, totdat dat niet meer kon. Met het angstzweet op mijn rug belde ik wethouders, boeren, voorzitters, schooljuffen en hoogleraren. Het is nog steeds niet mijn leukste bezigheid, maar naarmate ik het vaker deed, werd de spanning minder. Ik kon m’n gespannen schouders laten zakken en belde meteen in plaats van het een aantal uur of zelfs dagen uit te stellen. Het liefst maak ik trouwens nog steeds van te voren een afspraak, dan weet ik in ieder geval zeker dat ik niet voor niets bel.”

Terwijl het voor de een een hele normale bezigheid is (en ze er zelfs plezier aan beleven) lopen de rillingen bij een ander al over de rug als ze alleen al aan bellen denken. Maar soms kom je er echter niet onderuit. Deze tips maken van bellen hopelijk iets meer een gewoonte.

Tips voor belangst

Maak een afspraak voordat je belt. Vraag bijvoorbeeld aan je collega via een chatbericht of mail of het uitkomt of je belt. In het artikel schrijft psycholoog en gedragswetenschapper Corine Dijk dat bellen voordelen heeft: je krijgt sneller reactie en je kunt even bijkletsen (vooral leuk als je allebei thuiswerkt).

‘Gewoon doen’ is iets wat je misschien vaker hoort, maar het kan echt helpen. In het begin zal je het heel lastig vinden, maar na een paar keer voelt het al wat beter. Soms zit er een drempel, die je even over moet.

Oefen van tevoren en maak een script met aantekeningen en een soort ‘agenda’ met punten die je wil bespreken. Zo ben je goed voorbereid. En kun je nog eens terugkijken. Bel je voor een bedrijf? Dan kan het ook helpen om het zinnetje op te schrijven waarin je jezelf voorstelt of hoe je je opneemt.

Meer lezen?

Tekst Rachel Vieth Fotografie The Good Brigade/Getty Images