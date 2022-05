Leuk nieuws: het Cinetree Forest Film Festival is terug van weggeweest

Het voelt vaak nét even wat specialer: een film kijken in de buitenlucht. Het kan dit jaar in het Amsterdamse Bostheater, want het Cinetree Forest Film Festival is namelijk terug van weggeweest.

Het Cinetree Forest Film Festival staat in teken van – hoe kan het ook anders – films. Maar het leuke aan dit festival is dat het gecombineerd wordt met bijzondere verhalen, muziek en poëzie. Daarnaast leiden experts en liefhebbers de films in en vertellen ze wat de film zo mooi of bijzonder maakt.

De eerste avond kun je een speciale première bekijken, een andere dag staat het programma in het teken van de liefde en op weer een andere dag kun je je hond meenemen naar het festival. Nog een bijkomend voordeel: het ziet er heel gezellig uit met lampjes in een bosrijke omgeving. Voor nu is het programma nog een verrassing, maar binnenkort wordt het aanbod bekendgemaakt.

Je kunt de films bekijken van 27 tot en met 31 juli 2022 in het Amsterdamse Bostheater. De kaartjes zijn te bestellen voor € 12,50 per stuk.

Tekst Rachel Vieth Fotografie Cinetree Forest Film Festival