Lief burgerinitiatief: overeind houden van een eigenzinnig zaakje

Er lijken steeds meer winkelpanden leeg te staan. Hoe komt dat? En kunnen we er zelf iets aan doen? Jazeker, blijkt uit dit lichtende voorbeeld.

Je ziet het steeds vaker, waar eerst een schoenmaker, kaasboer, bakkertje zat, staat het pand nu leeg. Omdat de huur te hoog werd, meestal. Gevolg: winkelstraten zijn steeds vaker eigendom van (buitenlandse) investeerders en vastgoedeigenaren. En dat maakt de binnenstad er niet gezelliger op, volgens Jean-Pierre Geelen in een artikel van de Volkskrant. In juni 2020 was het landelijke leegstand-gemiddelde al 7,5 procent, dan hebben we het over ongeveer 16 duizend panden.

Verloren eigenzinnigheid

Als zo’n pand weer gebruikt wordt, komt er vaak het zoveelste filiaal van een grote winkelketen. Verhuren aan zo’n keten levert vastgoedbazen immers veel geld op. Op zich kan het handig zijn, een drogist of supermarkt om de hoek, maar jammer is het ook. Want meestal is er eerst een eigenzinnig zaakje failliet gegaan. Dat het karakter van de buurt weerspiegelde en buurtgenoten samenbracht.

Zelf hebben we natuurlijk ook een rol in dit proces. Door online te shoppen heb je met een paar muisklikken alles wat je nodig hebt. Maar intussen is het wel de winkelier, volgens Geleen, die ‘vecht tegen aanlokkelijke internetkoopjes’. In 2021 waren er in Nederland veertien procent minder winkels dan in 2010, terwijl het aantal internetwinkels juist verviervoudigde.

Opeens boekhandelaar

Geleen besloot zich te weren tegen het individuele eigenbelang, dat de dienst uit lijkt te maken. Samen met buurtgenoten houdt hij nu een aandoenlijk boekenwinkeltje overeind dat dicht dreigde te gaan in de Haagse winkelstraat. Zonder winstoogmerk, met 137 vrijwilligers. Hoe ze aan het geld kwamen? Via crowdfunding werd er ruim 38 duizend euro opgehaald door mensen in de buurt en daarbuiten.

Wat kun jij doen?

Volgens Geleen is het succes van de actie gebaseerd op de liefde die ze hebben voor boeken, voor de buurt en voor verbeelding. Inspirerend, zo’n burgerinitiatief. Voert het je iets te ver? Het helpt ook alvast om vaker fysiek te shoppen bij de winkel bij jou om de hoek. Misschien betaal je ietsje meer, maar het zou zomaar kunnen dat je je een stuk rijker voelt.

Tekst Layla Zafari Fotografie Hannah Busing/Unsplash