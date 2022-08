Lof voor de groene kapper

De kappersbranche is behoorlijk vervuilend. Vanwege de verpakkingen, het waterverbruik en de haarproducten. Die zijn niet alleen vaak belastend voor de huid van kappers en klanten, maar ook voor de planeet. Gelukkig zijn er ook groene kappers.

Ze zijn er nog maar weinig, duurzame kapsalons. Opmerkelijk, want de kappersbranche is behoorlijk vervuilend. Zo’n vijf miljoen mensen schijnen hun haar te kleuren in Nederland, vaak met chemische producten die problemen op kunnen leveren voor huid, haar én de planeet. Een op de vijf kappers heeft last van eczeem, allergieën en irritaties aan de luchtwegen. Zo blijkt uit een in 2019 gepubliceerde lijst van het CBS over gevaarlijke beroepen.

Brandende handen

Neem kapper Iona Maassen, die aan het woord komt in dit artikel van Trouw. Van de behandelingen die ze in een gewone salon gaf, kreeg ze rode en brandende handen, zelfs als ze handschoenen droeg. Ook sommige shampoos kunnen volgens haar voor huidproblemen zorgen, omdat ze SLS bevatten, een sterke reiniger die ook voor het schoonmaken van vloeren en toiletten wordt gebruikt. Maassen merkte daarnaast dat er steeds meer klanten kwamen met eczeemachtige klachten. Dus besloot ze een kapperscursus te volgen voor mensen met hoofdhuidproblemen, waarbij eco-vriendelijkere producten werden gebruikt. Zich specialiseren als natuurkapper, blijkt alleen best een uitdaging. ‘Omdat er in de kappersbranche zo weinig gebeurt op het gebied van duurzaamheid, kun je ook niet van elkaar leren.’

Waarom de verduurzaming van de kapperssector zo achterblijft? Dat heeft met concurrentie te maken: er zijn veel kappers in Nederland. Die proberen allemaal hun hoofd boven water te houden waardoor winst prioriteit krijgt boven de mens, of het milieu, denkt een geïnterviewde kapper in het artikel. ‘Van de ongeveer 31.000 kapperszaken in Nederland, is hooguit 1 procent duurzaam bezig.’

De oplossing?

Zou de Nederlandse Kappers Organisatie, Anko, niet meer het voortouw kunnen nemen? Volgens een bestuurslid is lidmaatschap van Anko vrijblijvend, waardoor ze hun leden niet kunnen dwingen. Op zich wordt er wel verduurzaamd, met waterbesparende kraankoppen, hervulbare verpakkingen en warmtepompdrogers. Maar chemicaliën vermijden wordt als lastiger ervaren door veel kappers. De organisatie zegt in de toekomst wel met aanbevelingen te komen voor meer duurzaamheid. Al zal de branche het uiteindelijk ‘zelf moeten doen’.

Als klant heb je natuurlijk ook invloed. Steeds meer kappers hebben een duurzame lijn naast hun reguliere producten. Een kwestie van vragen dus. En, hoe had u het gehad willen hebben? Duurzaam, graag.

