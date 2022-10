Log off movement: hoe bewust ga jij om met social media?

Sta jij genoeg stil bij je social media-gebruik? In hoeverre je er controle over hebt en wat het met je doet? The New York Times schrijft over een nieuw fenomeen: de log off movement.

Aan The New York Times vertelt de negentienjarige student Emma Lembke, dat onder meer Instagram afbreuk deed aan haar zelfvertrouwen. ‘Ik besteedde minstens zes uur per dag aan gedachteloos scrollen langs allerlei onrealistische lichaamsnormen. Dat leidde uiteindelijk tot een verstoord eetpatroon.’ Lembke is niet de enige: volgens een uitgelekt rapport van Facebook zou Instagram één op de drie tienermeiden onzeker maken over haar lichaam.

Ook zijn depressies, angststoornissen en zelfmoord toegenomen sinds de opmars van sociale apps. Hoewel het nog niet is bewezen dat de stijging van deze mentale problemen het directe gevolg is van social media, is wel aangetoond dat sommige platforms de mentale gezondheid aantasten.

Geluk in eigen hand

Het viel Lembke op dat er geen plek was voor jongeren om persoonlijke ervaringen te delen over de nare emoties die sociale platforms bij ze opwekken. Daarom richtte ze de Log off movement op: een online community die met elkaar in gesprek gaat over hoe ze op een gezonde manier met apps kunnen omgaan. Het initiatief bestaat uit onder meer een podcast en een serie blogs over hoe je het internet veilig kunt gebruiken.

Je wordt aangemoedigd om momenten in te plannen waarop je offline gaat om te reflecteren op wat jou het gelukkigst maakt. Vervolgens ga je na welke rol social media daar wel of niet in spelen. Zo hoopt Lembke je te helpen om het internet in te zetten als iets wat bijdraagt aan je geluk in plaats van iets waaraan je de controle verliest.

Een sociaal initiatief

Door ruimte te creëren waar ervaringen kunnen worden uitgewisseld, ontstaat er inzicht in wat er speelt onder jongeren, welke mentale problemen ze hebben en welke zorgen over privacy. Kortom: wat er nog schort aan de geboden technologie. Zodat platforms daar rekening mee kunnen houden en verbeteringen aan kunnen brengen. Een sociaal initiatief, als je het ons vraagt.

Meer lezen

Tekst Layla Zafari Bron The New York Times Fotografie Chad Madden/Unsplash