Lokaal en duurzaam voedsel kopen met Boeren en Buren

Klanten en boeren dichterbij elkaar brengen, zodat je voedsel maar weinig kilometers aflegt. Dat is het idee van een buurderij. Adriana Witteman heeft zo’n buurderij en vertelt erover in dit artikel van de Stentor.

Het is misschien niet iets nieuws, boeren die hun producten verkopen, bijvoorbeeld in een eierautomaat op het erf. Maar in die verkoop van producten gaat soms best wel wat tijd zitten. Adriana zegt daarom: “Met mijn buurderij ga ik de distributie doen van bestellingen voor lokaal en duurzaam voedsel van boerderijen in de buurt.”

Van de boerderij naar een buurderij

Maar hoe werkt zoiets dan? Via de website van Boeren & Buren, waar allerlei verschillende buurderijen bij aangesloten zijn, kun je producten bestellen bij boerderijen in de buurt. Van kaas tot zuivel en van groente tot brood (dat is per locatie en seizoen verschillend). Het verschil is alleen dat je het niet rechtstreeks bij een boer ophaalt, maar bij een soort tussenpersoon, die daardoor de boer ontlast. Die tussenpersoon is de eigenaar van de buurderij.

Adriana heeft een buurderij in de Achterhoek, maar er zijn verschillende buurderijen verspreidt over Nederland en België te vinden. Je kunt er ook, net als Adriana, voor kiezen om er zelf een te starten in je buurt. 80 procent van de verkoop gaat naar de boerderijen, de andere 20 procent gaat naar de eigenaar van de buurderij.

Tekst Rachel Vieth Fotografie Chad Stembridge/Unsplash.com