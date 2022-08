Meer natuurrijke stations: hier maakten ze al een begin

Meer natuurgebieden in Nederland, wij zijn voor. In de gemeente Ede in Gelderland maakten ze naast station Veenendaal-De Klomp een gebied om meer insecten aan te trekken.

De NS en de Vlinderstichting sloegen de handen in een, en zo ontstond het natuurgebied naast het spoor. Dat is niet alleen een aanwinst voor de vlinders, vogels en bijen, het zorgt ook voor een mooi uitzicht voor de reizigers die vertrekken en aankomen op het station. Volgens het artikel van de Gelderlander ligt het station in een gebied met veel landbouwgrond, waardoor de biodiversiteit niet erg hoog is. Met de aanleg van dit natuurgebied wordt er een klein begin gemaakt, dat hopelijk zorgt voor wat meer diversiteit.

Ook op andere plekken in Nederland proberen de Vlinderstichting en de NS samen te werken, door bijvoorbeeld wandelpaden en natuurgebieden aan te leggen naast het spoor. Het gebied moet echter wel geschikt zijn en genoeg ruimte bieden voor bloemen en planten.

Meer lezen

Tekst Rachel Vieth Fotografie Sander Weeteling/Unsplash.com