Mentale problemen aanpakken: zo kan het ook

Jazeker, er zijn veel mentale problemen in de wereld, en vooral ook onder jongeren. Gelukkig zijn er ook mensen die er iets aan doen.

Het begint allemaal met een Facebookgroep, volgens de NOS. Anouk Harder, zelf 24, uit het West-Friese plaatsje Andijk, ontdekt dat veel jongeren in de buurt zich eenzaam voelen en met mentale problemen worstelen. Dus richt ze een groep op Facebook op, zodat deelnemers persoonlijke ervaringen kunnen delen, en goede raad. Het wordt een hechte club, die elkaar ook drie keer per maand live ontmoet, in een rijksmonument vlakbij station Hoorn.

Hoe gaat het écht?

Hoe Anouk de jongeren uitnodigt met elkaar in gesprek te gaan over diepgaande dingen in het leven? “Door de vraag te stellen: hoe gaat het nu écht met je?”. Zo eenvoudig kan het dus zijn. Daarnaast worden er allerlei activiteiten met elkaar ondernomen, van kampvuren maken tot bordspelavonden en samen wandelen door de binnenstad van Hoorn.

Jezelf kunnen zijn

Intussen wordt er over van alles gepraat. Anouk: “Over persoonlijke ontwikkelingen, maar ook over stress, je mindset of over voeding.” Er worden ook thema-avonden georganiseerd, zoals laatst over relaties, gevoelens, LHBTI en seksualiteit. De jongeren ervaren de ontmoetingen als fijn en vertrouwd, hebben het idee echt zichzelf te kunnen zijn.

Zelfredzaamheid

Anouk Harder is trots op de positieve reacties, en ontroerd dat mensen dankzij haar inspanning meer naar elkaar om zijn gaan kijken. Ze hoopt dat ze er anderen mee inspireert, zodat er meer van dit soort mental health-initiatieven opduiken. “Kijk welke bijdrage jij kunt leveren, en verzamel een goed netwerk om je heen”. Zelf hoopt ze nog veel ontmoetingen tot stand te brengen, en de zelfredzaamheid te bevorderen. “Wij helpen elkaar om de boel weer op de rit te krijgen.

Tekst Layla Zafari Fotografie Ball Park Brand/Unsplash