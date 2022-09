Tip: reis de kusttram langs de Belgische kust

De tram instappen en genieten van een uitzicht over strand en zee. Het kan, volgens dit artikel van PZC. Wel met de kusttram in België.

De tram werd bedacht in 1885, maar is nog steeds volop in gebruik. Wat wil je, met afwisseling van strand, mooie stations en leuke plaatsen?

Wil je de hele rit meemaken? Dan start je reis in Knokke, net over de Belgische grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Dat is een toch wel chique badplaats, waar je voor een kopje koffie best heel wat euro’s neertelt. Er is veel te zien, maar de reis gaat verder naar nog veel meer plekken, die in een paar minuten weer een heel ander beeld geven van onze zuiderburen. Zo vertelt journalist Hans Avontuur in het artikel van PZC: ‘De tram brengt me in een paar minuten van de verfijnde badcultuur van Knokke naar de ruwe wereld van de visserij en zeevaart.’

Er zijn maar liefst 68 haltes tussen je startpunt in Knokke en het eindpunt de Panne (tegen de Franse grens aan). En je komt onderweg langs dertien verschillende badplaatsen. Best een idee de trip in kleine stukjes te doen dus.

Meer lezen?

Tekst Rachel Vieth Fotografie Beetje