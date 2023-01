Een (moeilijk) gesprek voeren? 3 experts vertellen hoe je het goed én rustig doet

Praten kan best lastig zijn. Helemaal bij een moeilijk gespreksonderwerp of meningsverschil. Gelukkig geven drie specialisten tips, want een veelgemaakte fout is om meteen voor de harmonie te gaan…

Of het nou op de werkvloer, met je partner of tegen een vreemde is; praten blijft een essentieel middel om conflicten te voorkomen of oplossen. Heb je beiden andere opvattingen? Dan begint het allemaal met ‘ruimte bieden’, vertelt een van de experts in De Volkskrant. En dat doe je zo:

8x expert-tips voor een goed gesprek

Ventileren

“Laat je gesprekspartner zijn standpunt toelichten en eventuele woede uiten,” vertelt communicatiespecialist Donatello Piras. “Ik noem dit de ventielfunctie: vaak is er opgekropte frustratie over heikele kwesties. Een veelgemaakte fout is om meteen consensus te zoeken zonder de woede weg te nemen.” Begrip

Daarna is het volgens Piras belangrijk om begrip te tonen. Zo geef je de ander het gevoel dat je echt luistert: “Ik ben blij dat je dit zegt, het spijt me dat je je zo voelt.” LSD

En dan bedoelt hij niet de drugs. “Het staat voor de drie pijlers van een goed gesprek: luisteren (wat is je bezwaar?), samenvatten (in eigen woorden iemands standpunt formuleren) en doorvragen (begrijp ik goed dat…?”

Een goed gesprek wordt moeilijk als iemand onjuistheden verkondigt, volgens Piras, maar ook dan is doorvragen de enige manier om het gesprek gaande te houden. Benoem valkuilen

Iemand die graag aan het woord is, doet er goed aan om die neiging te benoemen, volgens de communicatiespecialist: “Onderbreek me als ik los ga en herinner me eraan als ik te lang aan het woord ben.” De tegenstander

Wijkagent Loubna Laabid raadt aan om hard tegen hard te vermijden. “Zodra iemand boos wordt, is het belangrijk om rustig te blijven. Het is beter om het gesprek gaande te houden dan repressief en autoritair op te treden.” Samenwerken

Met gelijk hebben, los je geen problemen op, volgens Laabid. Bekijk hoe je het eens kunt worden. Het kan helpen om de ander niet belerend toe te spreken en verhef ook je stem niet. Je kunt volgens Laabid eventueel diegene uit de omgeving proberen te halen – als deze meespeelt in bijvoorbeeld een ruzie met anderen. OEN

“In een (moeilijk) gesprek wil iedereen gehoord en serieus genomen worden,” vertelt mediator Frederique van Zomeren. Iemands standpunt kan heel ver van je afstaan, bijvoorbeeld als het gaat om complottheorieën.

Je voorkomt een welles-nietesdiscussie door ervan uit te gaan dat iedereen zijn eigen waarheid heeft, volgens de mediator. “Wees een OEN,” tipt ze: “open, eerlijk en nieuwsgierig. Stel vragen om achter die waarheid te komen: waarom vind je dat …?” Emoties

Ten slotte kan het volgens van Zomeren helpen om emoties van de ander te benoemen: “‘Ik zie dat dit je raakt’, geeft iemand het gevoel dat je luistert. Word je het niet eens, dan heb je in ieder geval begrip voor elkaar.”

Meer lezen

Tekst Ruby Wijdenbosch Fotografie Tabitha Turner/Unsplash Bron De Volkskrant