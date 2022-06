Neem je werk mee naar buiten op #outdoorofficeday

Een wandeling maken tijdens een meeting, je laptop meenemen naar het park of werken vanuit de tuin. Buiten werken is zo gek nog niet. Daarom organiseert het platform Nature Desk op 16 juni #Outdoorofficeday.

Met het thuiswerken was het misschien net even makkelijker: afspreken met je collega’s om tijdens een wandeling te vergaderen. Maar ook nu is het fijn om het (thuiswerk)kantoor af en toe te vervangen voor de frisse buitenlucht. Het initiatief #Outdoorofficeday is niet nieuw, het werd al drie keer eerder het georganiseerd.

Maar hoe werkt het? Trommel je collega’s buren of vrienden op om samen buiten te werken, tijdens de koffiepauze een wandeling te maken of de parkeerplaats om te toveren tot een terras. Via de website van #Outdooroffice kun je je aanmelden – in je eentje, maar ook het hele bedrijf en zelfs de gemeente waarin je werkt. En wie weet bevalt het wel zo goed, dat je regelmatig de zon opzoekt de komende maanden.

Een aantal tips voor wanneer je thuis werkt op 16 juni:

Pak een stoel en tafel en ga naar buiten.

Maak een wandeling tijdens de lunch.

Bellen? Dat kan ook tijdens een wandeling.

Ook in de natuur kun je met een hotspot prima werken (heel fijn met de geluiden van de vogels op de achtergrond).

Meer lezen?

Tekst Rachel Vieth Fotografie Christin Hume/Unsplash.com