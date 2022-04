Net een stap verder dan een moestuin: permacultuur in de tuin

Een moestuin starten, een pluktuin beginnen of het gras maaien. We trekken massaal de tuin nu het lente is. Maar wil je nog een stap verdergaan dan dat? Dan is permacultuur misschien iets voor je.

We schreven het al eens eerder: je kunt gelukkiger worden van het werken in de tuin. In een artikel van AD vertellen ze dat veel mensen tijdens de pandemie naar buiten trokken en bijvoorbeeld een moestuin begonnen: ze waren het binnenzitten zat. Maar om nog een stap verder te gaan, kun je ook kiezen voor permacultuur in je achtertuin.

Verduurzamen

Permacultuur? Vaag ken je het woord misschien wel. Het is hierbij de bedoeling dat alles in de tuin een doel heeft dat elkaar versterkt. Bijvoorbeeld door je hele tuin te verduurzamen , geen pesticiden te gebruiken op je groentes en in te spelen op de wind, water en zon.

Esmeralda van Tuin is directeur van Stichting Groenkracht, waar ze tegenwoordig cursussen geven om permacultuur in je tuin te krijgen. Ze vertelt: “Het gaat erom dat je gebruik maakt van wat er is en onderdelen optimaal gebruikt. Een voorbeeld: als we stoeptegels weghalen om een moestuin aan te leggen, wat doen we dan met die stoeptegels? Het is belangrijk dat je die dan hergebruikt op zo’n manier dat ze iets toevoegen aan het nieuwe ontwerp.”

Tekst Rachel Vieth Fotografie Pauline Bernard/Unsplash.com