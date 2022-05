Nieuws vanaf de bodem van de zee: er is meer suiker gevonden tussen het zeegras

Goed nieuws vanaf de bodem van de zee. Er is, volgens dit artikel van de Volkskrant, namelijk meer suiker aangetroffen in onder andere de Middellandse Zee.

Misschien denk je nu: suiker? Op de bodem van de Middellandse Zee? Heel begrijpelijk. Het zit zo: Duitse onderzoekers doken in de Middellandse Zee naar een meetstation dat zich bevindt in een ‘weide’ van zeegras. Daar – maar ook in de Baltische en Caribische zee – ontdekten ze dat er heel veel suikers in de bodem zitten.

Het grappige is: die suikers zijn hetzelfde als die je over je pannenkoek strooit of in een taart stopt. Makkelijk gezegd ontstaan deze suiker door het ademen van planten (fotosynthese). En dan nu het goede nieuws. Dat proces, van het ademen van planten, zet CO2 uit de atmosfeer om in zuurstof en suiker. Dat betekent dat de klimaatverwarming tegengegaan wordt door zeegras. Terwijl dit vaker gebeurt, ontdekten de onderzoekers dat er tachtig keer meer suiker in de bodem zit dan tot nu toe gemeten is in de zee. De bodem rondom de zeegrassen is dus een grote opslagplaats van CO2 in de vorm van suiker.

