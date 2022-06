Ook in de stad kun je zorgen voor biodiversiteit: zo doe je dat

Meer biodiversiteit is heel goed voor de natuur, dat legden we al eens eerder uit in dit artikel erover. In de stad lijkt het lastig om verschillende insecten aan te trekken, maar niets is minder waar blijkt uit dit artikel van Trouw.

Het gras een maand niet maaien, veel bloemen en planten poten en vooral de natuur lekker zijn gang laten gaan. Wanneer je een tuin hebt, lijkt het aantrekken van insecten net wat gemakkelijker te gaan. Maar, zeggen ze in het artikel van Trouw, ook als je in de stad woont, kun je een aantal dingen doen om de biodiversiteit te bevorderen. En de tips zijn niet eens zo heel lastig.

Haal een aantal stoeptegels weg en vervang ze door planten. Bijvoorbeeld langs een muur. Plantenecoloog en onderzoeker stedelijke biodiversiteit Marco Roos zegt: ‘Er zit al genoeg zaad in de bodem, ook in de binnenstad gaan planten vanzelf groeien. Dat zijn misschien niet de mooiste, maar wel de meest nuttige soorten.’

Kijk goed welke planten uit jouw buurt komen, wanneer je ze aanplant (op bijvoorbeeld je balkon). Het klinkt misschien wat bijzonder, maar er zit wel degelijk verschil in planten binnen Nederland. Planten uit de Achterhoek zijn bijvoorbeeld anders dan in het westen van het land. Roos: 'De insecten uit de Achterhoek komen bijna niet voor in het westen. Kijk eerst naar wat voor plantjes er bij jou langs de sloot staan.' En nog een tip: verander niet te vaak van planten, insecten hebben namelijk de gewoonte om terug te keren als het ze ergens bevalt.

En tot slot: denk ook eens aan het vergroenen van het dak. Je kunt ervoor kiezen om je hele dak groen te maken met allerlei planten en sedummatten, maar het neerleggen van een aantal keien op het dak kan ook al een groot verschil maken. Daar komen namelijk insecten op af.

