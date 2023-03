Op deze jaarkalender kun je zien aan welke tuintelling je kan meedoen

Weet je wel welke dieren er allemaal in je tuin leven? Daar kom je achter bij een tuintelling. En je helpt meteen de natuur een handje.

Op de website Tuintelling staat precies aan welke maandelijkse telling je kan meedoen, gewoon comfortabel vanuit je eigen tuin. Interessant voor jezelf, maar je helpt meteen mee om de biodiversiteit in kaart te brengen. Die informatie wordt vervolgens gebruikt om de natuur beter te kunnen beschermen.

Hoe werkt het?

Simpel: je meldt je aan met je postcode. Vervolgens kan je zelf kiezen aan welke telling je wilt deelnemen. Zo is er de Tuinvlindertelling, de Mollentelling, de Egeltelling of de Spinnentelling. Gedurende een bepaalde tijd -een kwartier, een half uur of uur- word je gevraagd te tellen. Dat kan wekelijks, maandelijks of jaarlijks: mocht je een keer niet kunnen, dan mag je hem natuurlijk overslaan.

De aantallen geef je door via de website van Tuintelling, die je uiteindelijk mailt over de belangrijkste uitkomsten. De echte diehards kunnen ook meedoen met de Jaarrond Tuintelling, waarbij je het hele jaar door een bepaalde diersoort telt, van vogels tot vlinders, van amfibieën tot zoogdieren. Zo wordt de algemene ontwikkeling van deze diersoorten goed in kaart gebracht.

Fijne resultaten

Soms is er reden voor een feestje. Tijdens de Mollentelling op 11 en 12 februari van dit jaar, werd bijvoorbeeld een recordaantal mollen geteld: ruim 4800 tellers zagen samen wel 68.000 mollen. Met deze informatie wordt duidelijk waar de mollen leven, en of ze uitwaaieren naar bepaalde gebieden.

En in 2022 was er nog een belangrijke ontdekking tijdens de Egeltelling, al was die iets minder heuglijk: er bleken een stuk minder egels te zijn dan in de jaren negentig. Maar volgens Elze Polman van de Zoogdiervereniging is ook die informatie welkom, want zo kunnen ze erop anticiperen. Door mensen aan te zetten hun tuin egelvriendelijk te maken, bijvoorbeeld. Alle beestjes helpen.

Tekst Sophie ten Dam Fotografie Helaine Weide/Gettyimages.nl

Gepubliceerd op 18 maart 2023