Op Google Maps vind je nu alle watertappunten in Nederland

Het wordt ons regelmatig op het hart gedrukt: drink veel water (en vooral op warme dagen). Op Google Maps kun je nu zien op welke plekken je je fles nog eens kunt vullen.

Er zijn nog meer (duurzame) voordelen aan de watertaps dan enkel genoeg drinken voor iedereen. Het weggooien van plastic flesjes na één keer gebruiken is hopelijk gauw helemaal verleden tijd. Het begin is er gelukkig al, maar volgens Dopper (je weet wel, van die flessen) zijn we er nog niet. Een oplossing voor de plastic soep in de oceanen is het hergebruiken van je fles, om zo al die plastic flesjes tegen te gaan. Daarom bedacht het merk iets handigs: ze plaatsten punaises op Google Maps op allerlei verschillende plekken in het land waar je je flesje kunt vullen. Van Limburg tot aan Groningen. En van Overijssel tot Noord-Holland.

Waar zijn de watertappunten?

Maar hoe vind je nou zo’n punt? Dat is gemakkelijk. Je zoekt in Google Maps op ‘water tap’ en er verschijnen vanzelf rode pins op alle plekken in Nederland waar je water kunt tappen. In Nederland zijn dat er al 1872.

Tekst Rachel Vieth Fotografie Westend61 / Getty Images