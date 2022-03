‘Open up met Vincent’: het Van Gogh Museum start een mentaal gezondheidsprogramma

Vincent van Gogh kampte met psychische klachten. Voor hem werkt kunst als een troost. Het Van Gogh Museum bedacht daarom Open up met Vincent. Een programma over mentale gezondheid.

Misschien herken je het wel bij jezelf. De afgelopen jaren hebben niet echt een positief effect gehad op ons mentaal welzijn. Daarom zijn we nu extra blij met de zonnestralen buiten. Maar veel (jong) volwassenen voelen zich nog steeds somber en ervaren stress. Het Van Gogh Museum wil door het programma, Open up met Vincent, het gesprek over mentale gezondheid op gang brengen en ervaringen delen. Maar dan wel vanuit de kunst en het verhaal van Van Gogh.

Het museum schrijft dat uit onderzoek blijkt dat kunst de gezondheid kan bevorderen. Het kan zelfs een rol spelen in het voorkomen of verminderen van psychische klachten. Van Gogh schreef in brieven naar zijn broer Theo dat schilderen voor hem voelde als een soort geneesmiddel. De activiteiten die je kunt volgen in het museum zijn gemaakt samen met jongvolwassenen, zorginstellingen en professionals op het gebied van mentale gezondheid.

Hoe ziet het programma eruit?

Het museum biedt verschillende activiteiten aan die te maken hebben met mindfulness. Zo kun je op bepaalde data ‘mindful kunst kijken’ onder leiding van een mindfulnesstrainer. Wil je zelf aan de slag? Dan vind je het misschien fijn om deel te nemen aan een schilderworkshop op locatie, of om online meditatievideo’s te bekijken.

De minfulness-sessies zijn tot en met 12 juni 2022 in het Van Gogh Museum te volgen. Daarna wordt het programma nog verder uitgebreid.

