Oppepper van een shortcast

Ben je graag creatief bezig maar loop je vaak tegen vragen aan? Misschien geven de nieuwe shortcasts van De Makers je de antwoorden die je nodig hebt.

Even terug naar het begin: sinds 2019 voert theatermaker Dide Vonk in haar podcast De Makers gesprekken met kunstenaars en artiesten. Denk aan illustrator Bodil Jane, of cartoonist Jip van den Toorn. Modeontwerper Bas Kosters, singer-songwriter Jeangu Macrooy, kunstenaar Mignon Nusteling of illustrator Marloes de Vries. Zij vertellen beurtelings over hun ontwikkeling, en over hun werkwijze die tot hun succes heeft geleid. Naast deze (alweer 127!) interviews, zijn er sinds kort ook een reeks dagelijkse shortcasts bij gekomen. Daarin krijgen luisteraars een supersnelle peptalk van zo’n vier tot zeven minuten.

Brainhacks

Wat er allemaal de revue passeert? Tips op het gebied van creativiteit, inspiratie, originaliteit en nog veel meer. Je leert bijvoorbeeld hoe je origineel werk maakt, structuur aanbrengt in je dag, omgaat met afwijzing, jouw doel in het leven vindt, geniet van het moment, of professioneler overkomt.

Dat zijn allemaal brainhacks die Vonk zelf ook wel had willen weten toen ze begon als maker. Aan het begin van haar carrière vond ze het moeilijk om te kiezen tussen alle leuke creatieve plannen die ze had. Steeds vroeg ze zich af: welk idee zal ik als eerste uitvoeren? En hoe zorgde je er eigenlijk voor dat mensen je werk kenden en ervoor wilden betalen? ‘Als maker heb je verschillende petten op: je creëert, maar doet ook je eigen promotie, je boekingen, je financiën, je social media.’ Ze struggelde met de balans tussen al die dingen.

Vonk hoopt motivatie en inspiratie te kunnen bieden aan jonge makers en artiesten die in de startfase zitten en vragen hebben. ‘Zodat de luisteraar zich minder alleen voelt en niet alles zelf hoeft uit te zoeken.’

Jezelf blijven voeden

Zelf bewondert de theatermaker mensen die hun ideeën niet ellenlang uitstellen; die niet wachten op een ‘big break’ maar daar zelf voor zorgen. ‘Neem acteur Lin Manuel Miranda, die de giga-hitmusical Hamilton schreef en ook nog zelf de hoofdrol speelde. Of Phoebe Waller-Bridge en Rachel Bloom, allebei steengoede schrijvers en acteurs in een eigen serie.’

Volgens Vonk is inspiratie overal te vinden, zolang je openstaat, observeert en luistert. Ze vindt het belangrijk om als maker – en mens – jezelf te blijven voeden met interessante informatie. ‘Veel reality-tv kijken kan best, maar stap ook eens uit je comfortzone en lees een interessant boek, kijk een diepgravende documentaire of ga naar een expositie die je niet helemaal snapt. Daag jezelf uit, er valt zo veel interessants te ontdekken.’

Behoefte aan verbinding

Ook samenwerken met anderen is essentieel. Maar die verbinding onder makers is net wat er vaak mist tegenwoordig, zegt Vonk. Mensen vallen na een opleiding in een zwart gat en hebben het gevoel er alleen voor te staan. Zonde, want samenwerken is belangrijk voor een maker. Hoe gaaf is het om als muzikant samen te werken met een designer, of als fotograaf met een illustrator? Ook pleit Vonk voor meer openheid over financiën, zodat makers een eerlijke prijs kunnen vragen voor hun werk. ‘Veel mensen krijgen lange tijd te weinig.’

Podcast voor theaters en musea

Vonk maakt ook podcasts voor culturele instellingen zoals theaters en musea: de recente series De Artiestenfoyer voor het DeLaMar Theater, en Museum van de Verwondering voor het Teylers Museum.

Dus of het nou gaat om je persoonlijke of zakelijke leven, je creativiteit vaart wel bij De Makers. Toch maar de oordopjes erbij pakken?

Meer lezen

Tekst Layla Zafari Fotografie Daphne Lucker