Rouwen: Ameline maakt het bespreekbaar

Ameline Ansu maakt rouw bespreekbaar: ‘Het is fijn als de dood geen taboe meer is, dat er gewoon over gepraat kan worden.’

Wat ben je aan het doen?

“Het is mijn missie om rouw bespreekbaar te maken. Dat begon in 2020, toen mijn boek Van harte gecondoleerd uitkwam. Mijn beide ouders waren overleden en ik had de behoefte om te lezen hoe andere mensen de dood ervaren. Maar ik merkte dat er voor jongvolwassenen geen boek over rouw bestond. Na mijn boek volgde de podcast Rouwrituelen en een theatervoorstelling met zangeres Wendy Hoogendijk, die ook familie heeft verloren. Op rouwtour is een interactieve voorstelling met zang, theater en een gesprek. Als alles gaat zoals gepland, beginnen we in februari of maart met een tour door het land.”

Heb je veel mensen gesproken voor je boek?

“Een jaar lang ben ik in gesprek gegaan met mensen die al jong bij de kist van hun ouder(s) stonden. Het viel me op dat ze vaak zeiden dat ze zelf best goed met de dood konden omgaan, maar dat hun omgeving zich moeilijk een houding wist te geven. Daar wilde ik iets in betekenen.”

Wat heb jij door de tijd heen geleerd?

“Dat er geen blauwdruk is voor hoe je met rouw moet omgaan. Hoe iemand benaderd wil worden is heel persoonlijk, dat zou een nabestaande zelf kunnen aangeven. Sowieso is het fijn als de dood geen taboe meer is, dat er gewoon over gepraat kan worden. Mensen zijn vaak bang om iets verkeerds te zeggen en gaan daarom het gesprek helemaal uit de weg.”

Hoe kunnen we dat veranderen?

“Vergeleken met andere landen leren we in Nederland weinig over de dood. Het onderwerp wordt weggedrukt en soms compleet genegeerd. Ik zou zelf graag zien dat het wordt meegenomen in de opvoeding of op school. Natuurlijk, het is logisch als je de juiste woorden niet kunt vinden als iemand een dierbare is verloren. Maar spreek dat dan gewoon uit, dat is een heel gepaste reactie.”

Hoe reageer je zelf?

“Ook ik sta soms nog met mijn mond vol tanden. Toch luidt de ondertitel van mijn boek niet voor niets: Het boek over rouw zonder zwart randje. Rouw is niet alleen maar donker, zwaar en pijnlijk, vaak spreekt er ook veel liefde uit. Al die facetten mag je benoemen.”

Meer lezen

Tekst Rachel Vieth Fotografie Kim van Klaveren

Gepubliceerd op 21 maart 2023