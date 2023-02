Welk fruit in welk seizoen? Een gids voor seizoensfruit per maand

Seizoensfruit eten is gezond, duurzaam en ook nog eens goedkoper. Dus voordat je gedachteloos die doos frambozen in je boodschappenkarretje stopt in de winter, denk dan nog even aan deze gids.

Deze gids geeft je een overzicht van welk fruit per maand in het seizoen is, en dus de kans vergroot dat het fruit van Nederlandse of Europese bodem komt.

Maar onthoud: een perfecte seizoenskalender is lastig samenstellen, want het is niet altijd even duidelijk wanneer iets precies in het seizoen is. En hoe zit dat met een product uit de kas? En dan heb je nog de kwestie dat niet al het fruit in Nederland (of in Europa) gekweekt kan worden, zoals kiwi, banaan en watermeloen.

Januari

Appels

Citroenen

Cranberry’s

Peren

Sinaasappels

Februari

Appels

Citroenen

Peren

Sinaasappels

Maart

Appels

Peren

April

Peren

Rabarber

Mei

Aardbeien

Abrikozen

Bramen

Peren

Rabarber

Juni

Aardbeien

Abrikozen

Bramen

Frambozen

Kersen

Rabarber

Juli

Aalbessen

Appels

Abrikozen

Bramen

Frambozen

Kersen

Nectarines

Perziken

Pruimen

Augustus

Aalbessen

Appels

Abrikozen

Bramen

Druiven

Frambozen

Kersen

Nectarines

Perziken

Pruimen

Vijgen

September

Appels

Bramen

Druiven

Frambozen

Cranberry

Peren

Pruimen

Vijgen

Oktober

Appels

Bramen

Cranberry’s

Druiven

Frambozen

Mandarijnen

Peren

Vijgen

November

Appels

Cranberry’s

Mandarijnen

Peren

December

Appels

Citroen

Cranberry’s

Mandarijnen

Mineola’s

Peren

Tip: is het fruit niet in het seizoen, maar heb je het wel nodig? Kies voor de diepvriesvariant, die is duurzamer dan het fruit dat van ver of uit de kas komt.

Tekst Lisanne van Marrewijk

Gepubliceerd op 22 februari 2023