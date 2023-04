Fruit wordt benzine: eten dat over de datum is, kan veertien dagen later dienen als brandstof

Wist je dat vrachtwagens kunnen rijden op eten dat over de datum is? Ja, echt: alles wat in de supermarkt overblijft, is bruikbaar.

Waste-to-productbedrijf Renewi maakt van dit voedsel een dik, oranje mengsel dat veertien dagen later dankzij bacteriën methaan wordt en als brandstof kan dienen: de zogenoemde bio-lng. Daarnaast komt het mengsel terecht bij de warmtekrachtmotor die stroom en warmte produceert voor zo’n vijftienduizend woningen en bedrijven in Amsterdam.

Playmobil

Renewi, gespecialiseerd in recycling, zet volop in op het verduurzamen van de economie. Naast de productie van bio-lng verwerkt het bedrijf bijvoorbeeld ook kunststofresten tot nieuwe playmobilpoppetjes, en werken ze mee aan de vergroening van het gasnet. De afvalverwerkingssector verandert, schrijft de Volkskrant, en recyclen wordt steeds meer de norm.

Geen kruimel verspild

Een goede zaak, al was het misschien nog mooier geweest als er überhaupt geen afval was om bio-lng van te maken, maar dat terzijde. Er wordt overigens geen kruimel van het overgebleven voedsel verspild. De resten die na het gisten niet omgezet zijn naar brandstof, komen als mestkorrels terecht op het land.

Kilometers vreten

Van de bio-lng die nu in een jaar wordt geproduceerd, kunnen vrachtwagens meer dan dertien miljoen kilometer rijden. Intussen wordt er ook nog eens zo’n dertig procent CO2 bespaard. Verbranden is echt de laatste optie, volgens Marc den Hartog, managing director commercial waste Nederland. Al is het maar omdat ze daarvoor moeten betalen.

Toekomstmuziek

Het is de bedoeling dat steeds meer voertuigen uit de voeten – correctie, de wielen – kunnen met een biovariant van brandstof. Een fijne gedachte dat ons afval uiteindelijk weer vervuiling tegengaat. Wat je zelf alvast kunt doen is je vuilnis goed scheiden, dat maakt recyclen makkelijker. Des te sneller rijd jij straks op de resten van je smoothie.

Meer lezen

Tekst Marissa Koenderink Bron de Volkskrant Illustratie Lotte Dirks