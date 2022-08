Snel afgeleid? 5 tips om je concentratie te verbeteren

Dagdromen kan heerlijk zijn, maar soms komt het even niet uit. Daarom 5 tips om je concentratie te trainen.

Je denkt aan wat je vanavond gaat eten, scrolt op je telefoon of staart gewoon even in het niets. Soms is je focus ver te zoeken als je hem juist nodig hebt. Gelukkig is concentratie net als een spier; je kunt het trainen. En zo doe je dat, volgens dit artikel van Frankie.

5 tips om je concentratie te verbeteren

Oefen

Een kwartier lang, dat is de tip van Theron Q Dumont, bestsellerauteur van The Power of Concentration. Kies elke dag een moment waarop je je bewust concentreert op iets simpels. Bijvoorbeeld op de wijzer van de klok of op het samenknijpen van je handen. Door je elke dag bewust langer en beter te focussen, train je je concentratie. Zorg voor geluid

Het opzetten van muziek helpt voor een betere concentratie. Zet alleen liever geen ingewikkelde rapsongs op maar kies voor klassiek, want de melodieën van bijvoorbeeld Mozart of Satie kunnen je helpen om beter te focussen. Niet zo van de klassieke muziek? Ook de geluiden van kabbelende beekjes, de wind of zee kunnen helpen. Lach

Dat lukt misschien niet op commando, lachen. Maar ook hierbij ontdekten onderzoekers dat mensen die een grappige video zagen, daarna een betere focus hadden dan mensen die een ontspannend filmpje bekeken. Soms is scrollen door je TikTok of Instagram dus helemaal zo slecht nog niet, als je er maar wel van moet lachen. Neem een kauwgompje

Deze tip heb je misschien al vaker gehoord, maar ook het nemen van kauwgom kan helpen om in diepe focus je werkdag door te komen. Vervang dat kopje koffie voor thee

Veel mensen drinken koffie wanneer ze een dag flink willen doorpakken. Een prima keuze, want cafeïne kan door de aanmaak van dopamine zorgen voor een betere focus. Maar een kopje zwarte thee is eigenlijk beter. Hieruit haal je niet alleen cafeïne maar ook aminozuur, dat de mentale focus vergroot.

Bron Frankie Tekst Ruby Wijdenbosch Fotografie Siora Photography/Unsplash.com