De voor- en nadelen van psychische diagnose opzoeken op TikTok

‘Zo kom je erachter of je ADHD hebt’ of ‘Tekenen dat je autistisch bent’. TikTok staat vol met uitlegvideo’s over psychische aandoeningen. Kan fijn zijn als je steun zoekt, maar het kan ook negatieve gevolgen hebben.

Steeds meer jongeren zoeken naar een psychische diagnose op TikTok. De filmpjes zijn immers toegankelijk doordat ze kort en persoonlijk zijn. Maar daardoor blijft er weinig ruimte over voor nuance, blijkt uit dit artikel van The New York Times.

Verkeerd etiket

Zorgverleners zien een stijging in het aantal jongeren dat zichzelf diagnosticeert aan de hand van TikTok-video’s. Dit kan ervoor zorgen dat deze adolescenten de hulp vragen en krijgen die ze nodig hebben. Maar het kan juist ook leiden tot het vermijden van professionele hulp of andere negatieve gevolgen hebben.

Het is heel belangrijk dat symptomen door een objectieve partij worden waargenomen, volgens Mitch Prinstein, hoofd wetenschappelijke zaken van de American Psychological Association. ‘Je kunt symptomen hebben die lijken op hoe een depressie er bij een volwassene uitziet, maar bij jongeren kan het heel goed iets anders betekenen.’

‘Dit heb ik, toch?’

Bij huwelijks- en gezinstherapeut Sara Hawkins komen geregeld jongeren langs met een gevonden TikTok-label: ‘Dit heb ik, toch?’. Van de drie mensen die bij haar langskwamen met het idee te worstelen met misofonie (niet tegen het geluid van anderen kunnen als ze bijvoorbeeld kauwen of ademen), bleek één persoon daadwerkelijk misofonie te hebben.

Toch bood de therapie alle drie de jongeren steun en de kans om over hun gevoelens te praten. ‘De TikTok-filmpjes bevestigen dat ze hun klachten niet zelf hebben verzonnen en dat ze niet alleen zijn,’ vertelt Hawkins.

Positief vs. negatief

Het risico van zelfdiagnoses is dat adolescenten aan de slag gaan met verkeerde, zelfgevonden behandelplannen, volgens Corey H. Basch, hoogleraar volksgezondheid en hoofdauteur van een onderzoek naar de invloed van ‘#mentalhealth’-video’s op TikTok. ‘Ook kunnen jongeren in aanraking komen met onjuiste informatie of getriggerd worden door onderwerpen als zelfbeschadiging.

Aan de andere kant kan het vinden van een positieve, ondersteunende onlinegemeenschap fijn zijn, vooral voor degenen die gemarginaliseerd zijn of geen toegang hebben tot geestelijke gezondheidszorg,’ vertelt Basch.

Jongeren willen vaak ook gewoon ontdekken waarom ze zich anders voelen, of wat hen hetzelfde maakt als andere mensen die met hetzelfde worstelen. Volgens therapeut Hawkins is het belangrijk om te weten dat zo’n label niet is wie je bent – het is een deel van wat je hebt. ‘De diagnose is een beginpunt van begrip, niet het eindpunt. En je hebt geen psychische stoornis ‘nodig’ om je geoorloofd rot te mogen voelen.’

Tekst Ruby Wijdenbosch Bron The New York Times Fotografie Ant Rozetsky/Unsplash