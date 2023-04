Er zijn steeds meer creatieve broedplaatsen in Nederland

Overal in het land poppen ze in rap tempo op: creatieve broedplaatsen waar kunstenaars en creatievelingen kunnen werken en soms zelfs wonen.

Een oude fabriek, een leegstaand kantoor, een verlaten drukkerij. Het zijn geschikte locaties voor een creatieve broedplaats, waar creatievelingen en ondernemers in alle rust (of juist energieke drukte) aan de slag kunnen. En dat is waardevol, want een broedplaats nodigt uit om te experimenteren en te innoveren.

Marloes Kemming, auteur van jeugdboeken, onderschrijft dat belang. Zelf bracht ze drie maanden door in een voormalige bouwkeet in Ruigoord, Amsterdam. “Plekken als Ruigoord,” zegt ze in een artikel in het Parool, “zijn belangrijk voor iedereen die zijn of haar eigen patronen wil bevragen. Een residentie haalt je uit je context; je doorbreekt gewoontes en schudt de boel een beetje op. In de breuklijnen ontstaat weer ruimte voor nieuwe inzichten.”

Broedplaatsen kunnen je visie veranderen

Zo’n residentie is niet alleen goed voor de kunstenaar, maar voor de hele buurt. Volgens beeldend kunstenaar Nicolas Azebeokkhay, resident bij Kanaal 10 in Amsterdam, geven broedplaatsen een extra dimensie aan de stad. “Het zijn interessante plekken. Ze kunnen jouw visie veranderen, je inclusiever en empathischer maken. Elke kunstenaar vertelt op de meest pure manier een verhaal en die verhalen confronteren, verbinden en verbreden je blik op de wereld.”

Kunstenaars creëren verhalen die je blik op de wereld verbreden

Ook volgens Bart de Zwart, lector vastgoed aan de Hanzehogeschool in Groningen, zijn broedplaatsen van belang voor de maatschappij. Volgens De Zwart staan dit soort plekken onder druk door de verhitte woningmarkt, “maar gelukkig zien provincies en gemeente steeds vaker de waarde van deze plekken,” vertelt hij in een artikel voor Innovation Origins.

Terecht, volgens De Zwart. Want niet zelden worden antwoorden op grote vraagstukken, zoals de klimaatcrisis en kansenongelijkheid, gevonden in broedplaatsen. Een voorbeeld is het werk van kunstenaar Jalila Essaïdi, die resideert in BioArt in Eindhoven. Zij ontwikkelde onder meer een methode om mest om te zetten naar textiel, en maakte een kogelvrij huis van zijde. Inspirerende projecten, met een maatschappelijke gedachte. De Zwart hoopt dan ook dat steeds meer mensen zich bewust zullen worden van het belang en de fun van broedplaatsen in de stad.

Meer lezen

Tekst Bente van de Wouw Bron het Parool & Innovation Origins Illustratie Claire van Heukelom

Gepubliceerd op 10 april 2023