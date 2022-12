Van het leven genieten soms lastig? Zo wordt het makkelijker

Van het leven genieten is niet voor iedereen even gemakkelijk. Ben jij van nature wat minder goed in plezier hebben? Geruststellend nieuws: je bent niet de enige. En geluk blijkt in een klein hoekje te zitten.

Het beleven van kleine vreugdemomenten is een goede manier om consistent een betekenisvol en fijn leven te leiden, volgens The Washington Post. ‘Het zijn niet de grote dingen die we in ons hoofd creëren, maar de kleinere, dagelijkse ervaringen die ons betekenis geven,’ zegt Joshua Hicks; psycholoog aan de Texas A&M University Existential Psychology Collaboratory.

Dichterbij dan je denkt

Dat we blij worden van grote ervaringen als een bruiloft of verjaardagsfeest, ligt misschien voor de hand. Maar juist ook de kleine, toegankelijke momenten zijn belangrijk voor ons welzijn, blijkt uit nieuw onderzoek. De 3000 deelnemers werd gevraagd naar het hoogtepunt van hun week en de meesten noemden iets alledaags als een wandeling of fijn gesprek.

Het genieten van dit nabije geluk helpt niet alleen onze stemming te verbeteren, maar geeft ook relaties een boost. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat koppels die stilstaan bij kleine momenten van plezier, een sterkere band hebben.

6x zo kun je meer klein geluk beleven

Neem elke dag de tijd om fijne herinneringen op te halen

Bijvoorbeeld uit je jeugd. ‘Door hierbij stil te staan, creëer je meer ‘aanleg’ voor plezier hebben,’ vertelt Philip Watkins, gelukspsycholoog en onderzoeker aan de Eastern Washington University . Sta stil bij dingen waar je dankbaar voor bent

Misschien heb je deze al vaker gehoord, maar uit het onderzoek blijkt dat wanneer je dankbaar bent, je meer kans hebt om gelukkig door het leven te gaan. Elke dag een paar dingen opschrijven, verbetert onze stemming. Probeer te focussen op het positieve

‘Geniet van een mooie zonsondergang, en focus niet op het feit dat het straks koud gaat worden,’ vertelt Watkins. Dat kun je doen door aandacht te geven aan de emoties en prikkels in een moment

Wat zie je, voel of ruik je? ‘Door je te concentreren op deze ‘sensaties’ kun je een klein geluksmoment nog rijker maken,’ vertelt psycholoog Hicks. Zoek de natuur op (en negeer haar niet)

‘De natuur is overal om ons heen, en het is makkelijk om haar te negeren en bagatelliseren,’ vertelt Hicks. Maar uit het onderzoek blijkt dat twee minuten – aandachtig – naar de natuurdocumentaire Planet Earth kijken, al een positieve invloed op onze stemming heeft. Geef niet op

Je zult je niet meteen een levensgenieter voelen. Het stilstaan, mindful in een moment zijn en vertragen, vergt oefening, volgens Hicks. Maar als het je lukt, kan het zeker bijdragen aan een gelukkiger leven.

Meer lezen

Tekst Ruby Wijdenbosch Fotografie Kane Taylor/Unsplash Bron The Washtington Post