Van bank veranderen heeft wél zin: waarom het een goed idee is

Heb jij al overwogen van bank te wisselen? De campagne ‘stop met bankhangen’ kaart het niet zo duurzame beleid van de grote Nederlandse banken aan.

Veranderen van bank is misschien niet het eerste waar je aan denkt als je wat duurzamer wil leven. Want wat heeft je betaalrekening daar nou mee te maken?

Spaargeld

Veel. Want – inkoppertje – in banken gaat nogal wat geld om. Het zijn miljoenenbedrijven die jouw spaargeld inzetten voor hypotheken en investeringen. Welke investeringen, daar heb je als consument niet zoveel over te zeggen. Terwijl: het kan dus zo zijn dat je bank investeert in de bio-industrie, terwijl je zelf vegetarisch eet. Bovendien weet je vaak niet eens wat de bank nou precies met je geld doet.

Transparant

Banken moeten volgens de wet transparant zijn over hun beleg- en investeringsbeleid. Alleen is dat in de praktijk niet altijd het geval. Dit maakt het moeilijker om uit te vinden waar je geld heen gaat. Wel is bekend dat veel investeringen die banken doen niet bepaald klimaatvriendelijk zijn. Al kan het ook anders: de Volksbank, waar ASN, SNS en de RegioBank onder vallen, scoort hoog op zowel transparantie als duurzaamheid.

Verschil maken

Kan je echt het verschil maken door over te stappen? Je zou de moed bijna verliezen, als klein radertje in zo’n groot rad. Maar vergis je niet: je bent niet alleen – op dit moment denkt een op de vijf Nederlanders aan overstappen. Wordt die stap ook echt gezet, dan komt een vermogen van ongeveer 41,7 miljard euro goed terecht. Als die mensen ook nog eens hun hypotheek afsluiten bij een bank die past bij hun wensen, stijgt dat bedrag nog verder.

Goede naam

Banken houden graag een goede naam, volgens Barbara Oosters, projectleider van de Eerlijke Bankwijzer. In Trouw vertelt ze hoe belangrijk campagnevoeren is. Is duurzaamheid voor veel mensen doorslaggevend, dan zal de bank zich daar eerder aan willen aanpassen. Eerder werden al controversiële investeringen in wapens en mijnen geschrapt. Ook wordt er inmiddels meer op mensenrechten gelet.

Reminder

Als consument heb je dus wel degelijk invloed op het beleid van de banken. De campagne ‘stop met bankhangen’ is een reminder dat we wél grip hebben op kleine dingen die we zelf kunnen doen. Dit als steuntje in de rug voor twijfelaars en overstappers. Op de website Stopmetbankhangen.nl is een stappenplan te vinden om zo makkelijk mogelijk over te stappen en tips om het gesprek met je omgeving erover aan te gaan.

Op Eerlijkegeldwijzer.nl kan je precies zien op welke thema’s jouw bank goed scoort. Want je wil zelf toch bepalen waar je je geld aan uitgeeft?

Meer lezen

Tekst Marissa Koenderink Bron Trouw Illustratie Nuthawut Somsuk/Gettyimages.nl

Gepubliceerd op 16 maart 2023