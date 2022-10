Een beter klimaat begint bij jou

Heb je soms ook het gevoel dat je weinig invloed hebt op de klimaatproblemen? Toch begint een beter klimaat wel degelijk bij jezelf, zegt de Canadese klimaatwetenschapper Katharine Hayhoe.

Smeltende ijsschotsen, zwemmende ijsberen, droogte in Afrika: je zou de moed verliezen, als je alle berichten over het klimaat meekrijgt. Want wat kun je als individu nou tegen die macro-problemen doen? Met opgeheven vinger roepen wat er allemaal misgaat, heeft in elk geval weinig zin volgens klimaatwetenschapper Katharine Hayhoe, die aan het woord komt in Trouw.

Een menselijke vertaalslag

Volgens Hayhoe zou de focus moeten liggen op het leven van mensen, en de oplossingen. Ze vertelt over het laatste rapport aan van VN-klimaatpanel IPCC, waarin het belang van duurzaam consumentengedrag wordt onderstreept. Zo’n praktische vertaalslag komt beter aan dan pessimistische artikelen over bosbranden en overstromingen.

Bovendien heeft een positief bericht vaak meer impact. Hayhoe vertelt hoe een vriendin van haar een kledingruilavond hield en op Instagram liet weten hoe leuk die was. ‘Onderaan het bericht meldde ze pas dat de kledingindustrie tien procent van alle CO2-uitstoot veroorzaakt.’ Door het positieve op de voorgrond te plaatsen, zien mensen dat duurzame acties ook mooie ervaringen kunnen zijn.

De sleutel tot succes

Echte winst ligt volgens Hayhoe bij burgerinitiatief. Daar moet de verandering vandaan komen, gelooft de wetenschapper. We zouden het gesprek aan kunnen gaan, oppert ze, en vertellen hoe de opwarming van de aarde ons persoonlijk raakt. En samen nadenken over praktische oplossingen. Dat gesprek kan er voor iedereen anders uitzien. Een honkballer maakt zich misschien druk om temperatuurstijging, mensen met een hond merken weer op hoe droog de bermen en veldjes zijn.

Communiceren zonder woorden

Het hoeft niet bij praten te blijven, zegt Hayhoe. Als je zonnepanelen op je dak legt of je elektrische auto inplugt, geef je ook een boodschap af. Ook die acties leiden tot gesprekken, bovendien werken die aanstekelijk.

De klimaatexpert haalt een uitspraak aan van moeder Teresa: menselijke acties zijn als een steen die je in een vijver gooit. Het gaat niet om die steen zelf, maar om de beweging die hij veroorzaakt. Nu nog even bedenken wat bij jou zou kunnen passen. Een moestuin, een auto delen? Voor je het weet doet de hele buurt mee.

