Vogelen: hoe begin je en wat heb je nodig?

Rondturen in de lucht en dan ook nog verschillende vogels kunnen onderscheiden. Waar te beginnen als je wilt starten met vogelen? Een vogelaar vertelt er alles over in een artikel van AD.

Die (beginnend) vogelaar is Marjolein van Rotterdam. Ze herkent tegenwoordig heel veel vogels, maar dat ging niet meteen vanzelf. Tijdens een cursus bij de Vogelbescherming leerde ze de handigheidjes kennen. Zo weet ze nu dat je vogelen voor een groot deel met je oren doet én dat elke vogelsoort een eigen tijdstip heeft op de klok. En o ja, je moet jezelf een beetje ‘vogel voelen’ – misschien niet de meest gebruikelijke tip, maar wel handig. Maak dus geen onnodige geluiden waardoor de vogels kunnen schrikken.

Handig om te weten

Maar wat heb je dan nodig voor een dag (of paar uur) vogelen? Volgens Marjolein zijn een verrekijker en goede oren het enigste. Ter voorbereiding kun je je bijvoorbeeld verdiepen in verschillende soorten en geluiden, dat kan tegenwoordig door allerlei verschillende apps en boeken. Je kunt voor het vogelen het best vroeg uit de veren. Nog voor zonsopgang zijn de vogels namelijk al in de weer. In de herfst en lente heb je de meeste kans om verschillende vogels te spotten, vanwege de vogeltrek.

Marjolein vertelt in het artikel: ‘Je verdiepen in vogels maakt je wereld groter. Ook al ga je steeds naar hetzelfde gebied, het is elke keer anders. Door te vogelen krijg je veel meer gevoel voor de samenhang in de natuur.’

Een aantal tips voor beginnende vogelaars:

Bekijk veel foto’s van vogels en luister naar hun geluiden. Daarvoor kun je bijvoorbeeld kijken op de website van de Vogelbescherming. Blijf in je eigen buurt, zodat je daar de vogels ontdekt. Ben je benieuwd welke vogels bij jou voorkomen? Neem dan een kijkje op de website Mijnvogeltuin.nl. Houd bij wat je ziet en hoort. Dan kan bijvoorbeeld in een journal, waarbij je de vogels erbij tekent. Werk je liever online? Dan is de website Waarneming.nl misschien iets je voor je.

Tekst Rachel Vieth Fotografie John Jason/Unsplash.com